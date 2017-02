Dijaki ETRŠ: Prižgimo luč, ljudje!

9.2.2017 | 09:30

Brežice - Tako kot na številnih srednjih in osnovnih šolah so tudi na Ekonomski in trgovski šoli Brežice dijaki s priložnostnim programom ob slovenskem kulturnem prazniku želeli opozoriti na aktualne družbene okoliščine, v katere je potonila pravica in je iz njih vstala krivica; želeli so spomniti, da ne smemo pozabiti gledati v srce; da ne smemo spregledati stiske človeka, mimo katerega hodimo vsak dan.

Praznik kulture ni samo praznik umetnosti, temveč je praznik vseh, ki umetnost ustvarjajo, jo cenijo in v njej vidijo moč. Kajti umetnik z besedo, ki seže med ljudi, z glasbo, ki zazveni množicam, s plesom in gibom, ki razplamti strasti, nagovarja in prebuja narod in vsakega posameznika, sta o torkovi prireditvi zapisali mentorici, profesorici Darja Babič Drašler in Patricija Rudolf.

V satiričnih družbenokritičnih, žalostnih in drugih lahkotnejših in optimističnih songih Frana Milčinskega Ježka so našli navdih … in tudi njihovo srčno, človečno sporočilo: Prižgimo luč, ljudje!

Na prireditvi so sodelovali dijaki Klara Vodopivec, Sara Plevnik, Tanita Lipar, Lara Kočan, Beno Kunst, Tamara Blatnik, Amadej Gorenc, Blaž Vogrin, Luka Cerjak, Tinkara Matjašič, Manca Molan, Tim Gerjevič in Andraž Vogrinc.

Danes in jutri po informacije o programih

Sicer pa imajo na brežiški Ekonomski in trgovski šoli danes in jutri informativna dneva, danes so k obisku vabili dvakrat, ob 9. in 15. uri, bodoči dijaki pa so dobrodošlo tudi jutri ob 9. uri. Predstavili bodo predmetnik in delo ter vzdušje na šoli, kjer izvajajo programe ekonomski tehnik, ekonomski tehnik (3+2), trgovec in predšolska vzgoja. Tako danes kot jutri ob 11. uri pa bodo na voljo tudi vse informacije o možnostih študija na Višji strokovni šoli – ekonomist Brežice, kjer izvajajo dveletni program (poudarek na komerciali) v sodelovanju z gospodarstvom, so še sporočili z omenjene šole.

M. M., foto: Metka Galič

