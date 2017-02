Narodni dom: Občina s pritožbo na višjem sodišču ni uspela

9.2.2017 | 10:15

Narodni dom (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Višje sodišče v Ljubljani je nedavno zavrnilo pritožbo novomeške mestne občine, po kateri bi morali kulturni ustvarjalci zapustiti Narodni dom. »Pa ga nismo in ga ne bomo, ker nam ni treba,« so novico na kratko preko Facebooka komentirali člani Avtonomne kulturne cone Sokolc.

Kot je znano, je občina že novembra lani na novomeškem okrajnem sodišču vložila tožbo zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v posest. Za Dolenjski list so iz občinske službe za odnose z javnostmi dodatno pojasnili, da so hkrati sodišču predlagali še izdajo začasne odredbe za izselitev, ki pa je bila zavrnjena: »Ker je bila začasna odredba zavrnjena, smo vložili pritožbo, o kateri je odločalo višje sodišče v Ljubljani. Pritožbi ni ugodilo. Tožba na izpraznitev in izročitev nepremičnin v posest je še v teku, pričakujemo, da bi se obravnava lahko začela v prihodnjih mesecih.«

Kot je znano, se zaradi tega občina konec lanskega leta ni odločila za sanacijo strehe in ostala dela v Narodnem domu, tamkajšnji uporabniki pa še vedno vztrajajo, da bi ta lahko potekala kljub njihovi uporabi objekta.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 57m nazaj Oceni Nika Z arogantnim odnosom in nezmožnostjo komuniciranja je Macedoni naredil že veliko škode Novemu mestu. 17m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni ah Ti tako imenovalni kulturniki plačujejo uporabo doma, elektrike,vodo....Če ne naj jim izklopijo te storitve pa naj ustvarjajo naprej..... Preglej samo prijavljene komentatorje