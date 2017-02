Pijan mladoletnik ukradel avto in povzročil nesrečo

Novomeške prometnike so v torek popoldne poklicali zaradi nevarne vožnje voznika avtomobila Audi A6, ki je na avtocesti v smeri proti Obrežju vozil z veliko hitrostjo in prehiteval ostale voznike po desnem prometnem pasu. Policisti so opravili meritev in ugotovili, da je 48-letni državljan Hrvaške vozil s hitrostjo 218 km/h. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izrekli globo v višini 1440 evrov in mu izrekli tudi devet kazenskih točk, danes poročajo s PU Novo mesto.

Z ukradenim avtomobilom povzročil nesrečo

V noči na praznino sredo so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v Prečni. Ugotovili so, da jo je povzročil mladoletnik z območja Krškega, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola.

Med preiskavo so še ugotovili, da je mladoletnik nekaj ur pred nesrečo avtomobil Volkswagen golf ukradel v okolici Metlike. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in bodo zoper osumljenca na tožilstvo podali kazensko ovadbo. O kršitvah cestnoprometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dva zamotila, tretji kradel

V gostinski lokal v Krškem so v torek okoli 18. ure vstopili trije neznanci. Dva sta s pogovorom zamotila zaposleno, tretji pa je iz sosednjega prostora ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo, prav tako niso sporočili, koliko denarja so tatovi odnesli s seboj.

Ukradel pištolo

Na Otočcu je v tem tednu nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in vzel zlat nakit. Lastnico je oškodoval za 5000 evrov. Včeraj popoldne pa je v Herinji vasi neznanec skozi balkonska vrata vlomil v počitniško hišo in ukradel pištolo. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Štirje v tovornjaku, trije na vlaku

Na mejni prehod Obrežje je v torek dopoldne pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so med kontrolo ugotovili, da je carinska pletenica prerezana in naknadno spojena, v tovornem delu pa je bila izmerjena povišana prisotnost CO2. V vozilu so našli štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli, in jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet Dobova pa so včeraj med opravljanjem mejne kontrole potniškega vlaka, ki je bil iz Beograda namenjen v Zürich, pod sedežem v enem izmed vagonov našli skrite tri državljane Afganistana. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Pijan vozil po sredini ceste

S PU Ljubljana pa so danes sporočili, da so bili nekaj po polnoči obveščeni o prometni nesreči pri Stični. 65-letni voznik avtomobila Fiat naj bi vozil po lokalni cesti iz smeri Stične proti Metnaju in v naselju Gabrje povzročil nesrečo, ker ni vozil po sredini prometnega pasu. Pri vozniku so policisti ugotovili prisotnost alkohola, saj je preizkus pokazal nad zakonsko dovoljeno mejo (1,09 mg/l). Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog.

