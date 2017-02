S kulturo smo lahko ali veliki ali majhni

9.2.2017 | 15:00

Direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović (Foto: M. L.)

Nina Pirc in Miha Koretič (Foto: M. L.)

Kostanjeviški župan Ladko Petretič (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Zavedanje kulturne dediščine loči male in velike narode. Tako je menil direktor kostanjeviške Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović kot slavnostni govornik na dogodku v galeriji, s katerim so včeraj počastili slovenski kulturni praznik in je bil tudi osrednja prireditev občine Kostanjevica na Krki ob tem, kulturi posvečenem dnevu.

Udeležence slovesnosti je v začetku pozdravil kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Dogodek je bil tudi dokaj v znamenju glasbe. Nastopila sta violinistka Nina Pirc in kitarist Miha Koretič.

Celotno dogajanje je povezovala Kristina Simončič, ki je v svojem razmisleku o kulturi in njenem nenadomestljivem mestu med drugim dejala, da je kultura tisto več v človeku.

M. L.

