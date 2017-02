Vlada tudi o sanitarijah v Žabjaku

9.2.2017 | 13:20

Brezje (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Vlada je na današnji seji med drugim potrdila predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic glede zagotovitve dostopa do pitne vode in sanitarij za štiri romske družine iz novomeških naselij Brezje in Žabjak.

Kot so po današnji seji sporočili iz Urada Vlade za komuniciranje, je Varuh človekovih pravic Vlado v svojem predlogu seznanil z obravnavo pobude, v kateri so ugotovili kršitev pravice do sanitarij za štiri romske družine iz naselij Brezje in Žabjak v Mestni občini Novo mesto. V obravnavani zadevi je Varuh na mestno občino naslovil poizvedbo glede kratkoročnih in srednjeročnih načrtov mestne občine za izboljšanje bivalnih razmer prizadetih družin, še posebej glede zagotovitve sanitarij v romskih naseljih Brezje in Žabjak za tiste prebivalce, ki nimajo dostopa do njih.

MO Novo mesto je Varuhu odgovorila, da si bo prizadevala čim prej zagotoviti bivalne kontejnerje najbolj ogroženim družinam, kar je Varuh ocenil kot pozitivno ravnanje. Kritičen pa je bil do odziva mestne občine glede zagotovitve sanitarij, in sicer, da morajo imeti sanitarni kontejnerji možnost priključitve na infrastrukturo (vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje) ter pravno podlago za tak poseg. Varuh je v svojih predlogih med drugim izpostavil, da je dostop do pitne vode in sanitarij človekova pravica in da se človekove pravice uresničujejo neposredno na podlagi ustave, njihovo varovanje pa zagotavlja država, zato je za njihovo uresničevanje odgovorna (tudi) Vlada.

»V zvezi z navedbami Varuha in na podlagi informacij MO Novo mesto, Centra za socialno delo Novo mesto in odgovorov ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ter ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Vlada ugotavlja, da na podlagi takšne situacije in izhajajoč iz obstoječih pravnih aktov nima dovolj trdne podlage, da bi posegala v pristojnosti lokalne skupnosti. Vlada se zaveda, da so dosedanji ukrepi za izboljšanje bivalnih razmer začasne narave in v sodelovanju z MO Novo mesto intenzivno išče načine za zagotovitev trajnih rešitev problema prostorsko komunalne ureditve v teh naseljih. Vlada se torej zaveda pomembnosti dialoga med državno in lokalno ravnjo, poleg tega je potrebno nameniti posebno pozornost krepitvi dialoga med občino in njenimi občani, zato bo tudi v okviru novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za naslednje obdobje napore usmerila v krepitev tega dialoga,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. M.