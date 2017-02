Dan zimskega kolesarjenja na delo

9.2.2017 | 14:20

Takole je bilo ob Dnevu zimskega kolesarjenja pred čajarno Stari most lani.

Novo mesto - Jutri bo po vsem svetu oziroma na severni polobli, kjer je ta čas zima, potekala akcija Dan zimskega kolesarjenja na delo, ki se ji tudi letos pridružuje Novomeška kolesarka mreža, ki bo vse zaprisežene uporabnike koles, ki to enostavno in do okolja prijazno prevozno sredstvo uporabljajo za prevoz na delo, v šolo, po opravkih ali pa na sestanek v društvu upokojencev, kot je že v navadi, pripravila stojnico, na kateri ne bo manjkal čaj pa še kakšen piškotek in beseda pohvale na terasi pred čajarno Stari most na spodnjem delu novomeškega Glavnega trga pri Kandijskem mostu.

Člani Novomeške kolesarske mreže in osebje čajarne Stari most bodo na zimske kolesarje čakali jutri med 7.30 in 9. uro in med 13.30 in 16. uro.

I. V.