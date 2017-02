Na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma

9.2.2017 | 14:50

Ljubljana, Brežice - Štirinajst dijakinj in dijakov 2. Ae oddelka programa ekonomski tehnik se je udeležilo 14. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma na temo »Potujem, torej sem« v organizaciji Turistične zveze Slovenije. V sredo, 1. februarja, smo se v Ljubljani v sklopu sejma Natour Alpe–Adria predstavili s turističnima idejama HOW–HOW DAY in Najmanjše mesto za največja doživetja.

Dijaki so pri predmetu osnove gostinstva in turizma pisali projektne naloge, delali intervjuje z lokalnimi ponudniki turističnih produktov, analizirali povpraševanje s pomočjo spletne ankete, kreativno oblikovali nove ideje, jih promocijsko predstavili na Facebooku, Instagramu in spletni strani, posneli video ter se z animacijskim programom predstavili na stojnici.

V nalogi Najmanjše mesto za največja doživetja smo predstavili Kostanjevico na Krki in enodnevni kolesarski izlet od mestnega jedra do vinotoča Jelinič, Galerije Božidar Jakac, gostišča Žolnir, Kostanjeviške jame in zaključnega druženja na brodišču ob Krki. Program je planiran za 22. julija, ko se bo zaključil z udeležbo na prireditvi Kostanjeviška noč. Na sejmu nas je podprlo gostišče Žolnir, TD Kostanjevica na Krki in obiskalo Etnološko društvo Prforcenhaus. Sodelovali so Laura Cvelbar, Mateja Maurano, Pia Dobršek, Gabi Droždan, Anja Vranetič, Žan Molan in Jasmin Hotić pod mentorstvom Elene Mlakar. v glasbenem programu sta sodelovala Blaž Vogrin in Jernej Petančič.

V nalogi HOW-HOW DAY pa je predstavljen pavšalni turistični produkt za vse tiste, ki imajo na svojih potepanjih in raziskovanjih radi s seboj tudi svoje štirinožne prijatelje. Tako lahko mladi skupaj s svojimi kužki raziskujejo znane in manj znane kotičke Brežic in bližnje okolice. Spoznajo se s prelepo naravo, katere del je tudi zanimivo prečkanje reke Save z brodom. Vključena je animacija, ki zadovolji potrebo pasjih ljubljenčkov po igri. Za zaključek sledi piknik z okusno hrano ter zabavni izziv na rezerviranem prostoru pri Jamniku v Velikih Malencah. Druženje se zaključi s presenečenjem, ki pusti tatu na psih in v srcih udeležencev. Sodelovale so Tara Lorenci, Tjaša Tara Erban, Klaudija Agrež, Anja Ameršek pod mentorstvom Deje Avsec.

Obe ekipi sta osvojili srebrno priznanje.

