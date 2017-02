Težave gospodarstvenikov z delovno silo, predvsem mladimi

9.2.2017 | 20:00

Kanižarica - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je v okviru črnomaljskega občinskega praznika v Kanižarici danes pripravila tradicionalno srečanje s predstavniki gospodarstva. Pohvalila je, da število brezposelnih v občini pada.

Direktor Rica Bela krajina Peter Črnič je predstavil šesti razpis v okviru Pokolpja in podjetniški inkubator, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič pa je govoril o garancijski in štipendijski shemi. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je dejal, da je bilo v dolenjskih in belokranjskih občinah lani zaznati izboljšanje poslovanja, zaposlovanja in večje prihodke ter dobičke. Po prihodkih so celo že blizu rekordnega leta 2008. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič je dejal, da je vzdušje v obrtništvu bolj optimistično. V črnomaljski zbornici dobivajo nove člane, dotaknil pa se je tudi iskanja delovne sile, ki jo je težko dobiti.

Tudi mnogi drugi so se obregnili ob delovno silo, še posebej mlajšo, ki prihaja iz šol precej nepripravljena na delo in jo je potrebno na delovnem mestu vzgojiti, naučiti bontona in še marsičesa drugega. Precej govornikov se je dotaknilo tudi razpisov v okviru projekta Pokolpja, prevladovale pa so negativne kritike. Črnič je dejal, da so razpisi iz Pokolpja za tise, ki imajo že tako in tako namen investirati, ker ta denar ni zastonj.

Seveda gospodarstveniki niso mogli niti mimo mostu v Vinici čez mejno reko Kolpo. Medtem ko je nosilnost s hrvaškega brega v Slovenijo 30 ton, je v nasprotno smer le 7,5 tone, kar je nelogično. To povzroča gospodarstvenikom precejšnje težave, imajo pa občutek, da na državi iščejo zgolj izgovore, da ne bi poenotili nosilnosti. Sicer pa večina gospodarstvenikov, ki se je udeležila srečanja, izvaža v druge države ali pa si išče delo vsaj na drugi strani Gorjancev, ker pravijo, da je belokranjski trg za njih premajhen.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

