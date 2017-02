Prvi z avtom obstal na strehi, druga na brežini ...

9.2.2017 | 19:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z novomeškega ReCO danes poročajo o številnih nesrečah. Prva se je zgodila zjutraj kmalu po 6. uri v Vrčicah (občina Semič), ko se je voznik z avtomobilom prevrnil in obstal na strehi na cesti. Gasilci PGD Črnomelj so vozilo postavili nazaj na kolesa, do prihoda policistov usmerjali promet, odklopili akumulator ter pomagali vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila. Obveščeni so bili tudi delavci cestnega podjetja.

Okoli 9.30 je na cesti Vavta vas—Drganja sela voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in obstala na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, pomagali policistom ter delavcem vlečne službe.

Dve uri kasneje je dolenjski avtocesti na priključku Novo mesto-vzhod v smeri Obrežja osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v zaščitno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na Novomeški cesti v Straži sta vozili trčili nekaj pred 16. uro. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so zavarovali kraj nesreče, do prihoda policistov usmerjali promet, pomagali delavcem vlečne službe ter očistili cestišče. Novomeški reševalci so na kraju pregledali oba voznika, k sreči nihče ni bil poškodovan.

Poplava ...



V ulici Na trg v Metliki je dopoldne zaradi počenih vodovodnih cevi voda zalila dve stanovanji, poslovni prostor in kletne prostore v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Metlika so v prisotnosti policistov s tehničnim posegom vstopili v stanovanja in kletne prostore ter iz vseh prostorov izsesali okoli 3000 litrov vode. Škodo bodo ocenile pristojne službe.ž

... in požar

Okoli 13.30 je v Drganjih selih zagorelo ostrešje zidanice. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža so požar pogasili. Ogenj je poškodoval ostrešje in električno napeljavo.

V Posavju je dan minil bolj mirno.

M. M.