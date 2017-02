Razširjena pooblastila občinskih redarjev - tudi s telesno silo in plinskim razpršilcem

Ljubljana - Državni svetniki so na svoji zadnji seji brez razprave podprli novelo zakona o občinskem redarstvu in novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki sta v drugi obravnavi državnega zbora. So pa pomisleke o noveli zakona o občinskem redarstvu izrazili člani komisije DS za državno ureditev, ki ocenjujejo, da nekatere stvari ureja premalo natančno.

Predlog novele zakona o občinskem redarstvu, ki jo je pripravilo ministrstvo za javno upravo, določa, da bo smel občinski redar uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primeru, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe oz. ukaza in bo skušala oditi. Prav tako bo lahko, kot poroča STA, redar izvedel ugotavljanje identitete posameznika.

Državni sekretar na ministrstvu Nejc Brezovar je v predstavitvi novele poudaril, da bo moral redar pri uporabi telesne sile in razpršilca upoštevati načelo sorazmernosti, kar pomeni, da bo moral uporabiti najmilejše sredstvo, primerno položaju. Zakon je po njegovih besedah sicer potreben zato, da bo olajšal delo občinskih redarjev.

Predlog novele je obravnavala komisija DS za državno ureditev, katere člani so jo podprli, a izrekli tudi precej pomislekov. Zmotilo jih je predvsem, da novela premalo natančno določa, koga lahko redar pridrži, kot tudi to, kakšen mora biti napad, ki sproži uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Predlagatelja so člani komisije tudi pozvali, naj z zakonodajno-pravno službo DZ razčisti številne pripombe, ki jih ima ta na novelo.

Brez razprave so državni svetniki izrekli pozitivno mnenje tudi k predlogu novele zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Novela policiji med drugim omogoča zbiranje in uporabo podatkov o letalskih potnikih za vse lete, optično prepoznavanje registrskih tablic, hkrati pa razširja možnost zbiranja biometričnih podatkov. Uvaja tudi možnost uporabe električnega paralizatorja.

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica novela zagotavlja večjo sistematičnost in preglednost policijskih pooblastil, vsebuje tudi več varovalk za varovanje človekovih pravic. Nadgrajuje možnost uporabe sodobnih tehničnih sredstev, kar naj bi policiji omogočilo boljše preiskovanje kaznivih dejanj. Glede možnosti uporabe električnega paralizatorja je povedal, da bodo s tem policistom omogočili, da bodo postopke, ko se bo oseba aktivno upirala, zaključili varneje in z minimalnimi posledicami za vse.

Komisija DS za državno ureditev je v svojem mnenju o zakonu glede optične prepoznave registrskih tablic ocenila, da bi v tem primeru lahko šlo za vdor v zasebnost ljudi, a tudi, da se je pri policijskem delu temu skorajda nemogoče izogniti. Tudi sicer podoben sistem po ugotovitvah njenih članov že poznajo nekatera parkirišča.

Državni svetniki so podprli tudi novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero vlada predlaga, da minimalna pokojnina tistih, ki so delali 40 let, znaša 500 evrov.

