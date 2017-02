Metliški svetniki sprejeli letošnji občinski proračun

10.2.2017 | 07:15

Metlika - Metliški svetniki so na tukajšnji 16. redni seji občinskega sveta za 14 točk dnevnega reda potrebovali dobri dve uri. Med drugim so sprejeli dva koncesijska akta, ki se tičeta ogrevanja in prihrankov energije v občinskih stavbah.

Direktor Rica Bela krajina Peter Črnič je podal informacijo o lanskem delu belokranjskega podjetniškega inkubatorja, Anton Krašovec pa končno poročilo o delu nadzornega odbora v lanskem letu. Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli letošnji občinski proračun. Nekoliko več razprave je bilo o pravilniku o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v metliški občini, manj pa o pravilniku o plačah, nagradah in povračilih stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov občinskih delovnih teles ter organov. Sprejeli so tudi pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje športnih programov v občini ter letni program športa.

M. B.-J.