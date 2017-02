Danes brez elektrike; voda spet pitna

10.2.2017 | 07:10

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Kamenica in Kamenško med 8:15 in 15:00 uro, za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica kamnolom med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Lipni vrh med 11:30 in 14:00, na območju TP Senovo restavracija - nizkonapetostni izvod Ravne, Rudarska cesta med 8:30 in 11:00 uro in za področje nadzorništva Brežice na območju TP Mrzlava vas izvod Kozolec med 8:00 in 9:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU in TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU;

- od 10.30 do 11.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK in TP SREBOTNICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8.00 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1;

- od 10.30 do 11.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Brusnice (Ratež, Potov vrh, Petelinjek in del Smolenje vasi), da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

M. K.