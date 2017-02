Na OŠ Drska radi kuhajo

10.2.2017 | 08:40

Kavškova mama je pripravila koruzne in ajdove žgance.

Novo mesto - Prireditev ob 4. obletnici Rastoče knjige OŠ Drska je minila v prijetnih vonjavah dobre hrane in kulinaričnih užitkih. Prvi rastoči knjigi, Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike, ter drugi, Podobe našega kraja, ki je vodnik po KS Drska, se je namreč letos pridružila še knjiga z naslovom Juhuhu, kuhamo!

Ravnateljica Nevenka Kulovec je prof. dr. Boštjanu Žekšu izročila knjižico receptov in kuhalnice, da doma tudi sam preizkusi recepte...

Na OŠ Drska namreč otroci že nekaj let radi kuhajo, pa ne le pri gospodinjskem krožku, ampak že od vsega začetka, to je šesto leto, sodelujejo v projektu Kuhanpato, ter tudi v projektu Odprta kuhna, kot je povedala ravnateljica šole Nevenka Kulovec, pa so njihovi šolarji letos kuhali še v šolski kuhinji in malico pripravljali svojim sovrstnikom. Zanimivo - takrat so jim šle v slast tudi kake zelenjavne juhe in jedi, ki jim sicer najbolj ne dišijo. »Želimo spodbuditi mlade, da bi se več kuhalo doma, preproste slovenske jedi s sestavinami iz našega okolja,« je poudarila ravnateljica in se zahvalila vsem, ki so pomagali pri projektu.

Jožica Muhič (na lev) in pripravljene jedi.

Med njimi ima veliko zaslug vodja projekta Jožica Muhič, učiteljica biologije in gospodinjstva na šoli, ki je vesela, da kuhanje navdušuje veliko mladih, se je pa za to treba tudi potruditi in jih motivirati. Njen cilj še zdaleč niso tekmovanja in visoke uvrstitve, čeprav se tudi s temi lahko pohvalijo, ampak, »da mladi ohranjajo tradicijo slovenskih jedi, da spoznavajo, kaj je zdrava in kvalitetna hrana, da razvijajo primeren odnos do nje,« pravi Muhičeva, ki je najbolj vesela, da ko otroci osvojijo kuharske veščine, pripravljeno jed okušajo in obenem prepoznajo, kaj so dobro naredili in kaj bi lahko izboljšali. Pa tudi, ko se starši pohvalijo, da so njihovi otroci doma skuhali kaj dobrega.

Knjižica Juhuhu, kuhamo! postreže tudi z recepti, ki so plod strokovnih delavcev šole do učencev in njihovih staršev in babic, nekateri malo posodobljeni.

Dobrote Damjana Finka in žene Tatjane, pomaga pa že njun sin Anže.

A o dobrih in zdravih jedeh niso na sinočnji prireditvi na OŠ Drska le govorili, bile so tudi na voljo. Svoje jedi so pripravili in obiskovalcem ponudili: kuharja Damjan Fink in Borut Jakše, pa starši oz. stari starši nekaterih šolarjev: Blaženka Bošković, Jožica Kavšek in Mihana Abdullahu. Tako so obiskovalci lahko okušali od pečenega pujska s polento in rukolo, do domačih skutinih štrukljev, sirovega bureka, ajdovih in koruznih žgancev…

Trio kitaristov.

Med njimi tudi slavnostni govornik, akademik prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik Društva Rastoča knjiga, ki je v nagovoru poudaril, da je smisel projekta Rastoča knjiga delati dobro, pa na katerem koli področju že. »Skušajte biti najboljši, to Slovencem, ki so raje vključeni v neko čredo in povprečnost, manjka!« je mladim položil na srce. Pohvalnih besed o OŠ Drska je bila tudi predsednica KS Drska Mira Retelj.

Prireditev so popestrili nastopi otrok ter šolski mladinski pevski zbor.

Besedilo in foto: L. Markelj

