Srebrni in bronasti v EKOKVIZ-u

10.2.2017 | 08:35

Brežice - V sredo, 1. februarja, so se dijakinje in dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice Ana Travnikar in Alja Muratović iz 2. letnika programa trgovec, Jan Mladkovič iz 1. letnika programa ekonomski tehnik ter Špela Žagar in Aleš Ulčnik iz 4. letnika programa logistični tehnik udeležili državnega tekmovanja za srednje šole v EKOKVIZ-u.

Tega tekmovanja smo se kot edina posavska srednja šola udeležili prvič in bili uspešni, saj je Špela Žagar osvojila srebrno priznanje, Jan Mladkovič pa bronasto.

Mentorice Lidija Volčanšek, Elena Mlakar, Katarina Kukovičič Unetič in Nadja Ivšić, ki smo pripravljale dijake tako na šolsko kot tudi na državno tekmovanje, smo z rezultatom zelo zadovoljne. Dijakinjam in dijakom čestitamo za dosežen uspeh.

Nadja Ivšić