Športni dan na snegu

10.2.2017 | 08:50

Dobova - Učenci 4. in 5. razredov OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo imeli športni dan na snegu. Zjutraj smo odšli najprej na sprehod po Gaberju, nato pa še čez gozd nazaj do šole. Po malici smo se preoblekli in se odpravili proti Jovsom na »Kežmanov breg«. Breg za sankanje je bil strm, zato so morale učiteljice paziti, da je sankanje potekalo varno. Učenci smo se spuščali z lopatkami, bobi in vrečami, napolnjenimi s slamo in pri tem uživali.

Zabavali smo se vse do časa za kosilo, ko smo se vrnili v šolo. Športni dan je bil vsem zelo všeč!

Ema Kežman in Kaja Stergar, 5.b, foto: Tea Ferlan

