Ob kulturnem prazniku obisk Kubanca Lazara Zumeta

10.2.2017 | 08:55

Artiče - Učence Osnovne šole Artiče je v okviru proslave ob kulturnem prazniku obiskal Kubanec Lazaro Zumeta. V Sloveniji že dobro uveljavljeni glasbenik je v intervjuju povedal, da so med našo državo in državo njegovega rojstva precejšnje razlike. V pogovoru je orisal glavne značilnosti življenja na Kubi in te primerjal z življenjem v Sloveniji.

Sicer je proslava minila v znamenju glasbe in plesa. Učenci folklorne skupine so zaplesali tipične slovenske plese, Lazaro pa je predstavil salso, ples, ki je značilen za njegovo deželo. Nasprotja med kulturama so se pokazala tudi med glasbili: na eni strani harmonika in citre, na drugi pa tolkala in (ne tako tipično kubanski inštrument) violina. Kljub opaznim razlikam smo na koncu pokazali, da lahko navidezno nasprotujoče si ritme in kulturo združimo. Ob spremljavi harmonike in tolkal smo tako zapeli ljudsko Jaz pa pojdem na Gorenjsko.

V okviru proslave so se učenci zagotovo lahko zavedli, da imajo v primerjavi z nekaterimi vrstniki po svetu precej udobno življenje, hkrati pa ozavestili pomen kulture znotraj in zunaj meja Slovenije.

Stanka Turšič Pungerčar