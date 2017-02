Športni dan na Rogli

10.2.2017 | 09:00

Dobova - Učenci 8. in 9. razredov osnovne šole Jožeta Toporišiča Dobova smo se odpravili na Roglo. Imeli smo športni dan. Nekateri smo se šli smučat, drugi pa sankat oz. na pohod.

Na avtobus smo naložili smuči in sani ter se v četrtek zjutraj ob 6.15 odpeljali izpred naše šole. Vožnja je trajala 2 uri. Ko smo prispeli na Roglo, smo se preoblekli v smučarske hlače, si obuli smučarske čevlje in se počasi odpravili na smučišče. Na smučišču je vsakdo dobil svojo karto, ki jo je moral seveda plačati. Nato smo se razdelili po skupinah in šli smučat. Najprej smo se eno uro smučali po progi, ki se imenuje Mašinžaga. Snežna steza je bila zjutraj precej dobra, nato pa z vsako minuto bolj slabša. Nato smo odšli na najbolj zahtevno progo na Rogli, ki se imenuje Jurgovo. Vreme cel dan ni bilo lepo, ker je bilo megleno in malo je snežilo. Na smučišču smo šli tudi jest. Hrana je bila izvrstna.

Druga skupina učencev, ki smo se odločili za sankanje, pa smo šli najprej na krajši pohod do razglednega stolpa, nato pa sankat. Ko nas je že zelo zeblo, smo se šli v bližnji hotel pogret in okrepčat.

Ob 13. uri smo se vsi učenci zbrali na vrhu Rogle. Najprej smo se preoblekli, nato smo se odpeljali domov. Vsi smo bili zelo utrujeni od napornega dne, zato so nekateri med dve urno vožnjo domov zaspali. Dan je bil zelo zanimiv in zabaven.

Tim Vogrinc in David Kežman, 9.r., foto: Nataša Frigelj

Galerija