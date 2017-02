Bog živi ves slovenski svet

10.2.2017 | 09:05

Dobova - Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dobova pripravila v Kulturnem domu Dobova javno proslavo, ki so je naslovili s Prešernovim verzom »…Bog živi ves slovenski svet…«. Slavnostna govornica je bila pisateljica in pesnica Ivana Vatovec, ki je poudarila, da je kultura »žlahtna gospa z mnogimi obrazi« in da je treba kulturo živeti vsak dan.

Na proslavi so deklamirali, zapeli in plesali učenci centralne in podružnične šole. S proslavo so se poklonili našemu najpomembnejšemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, tako da so predstavili njegov življenjepis in deklamirali njegova dela Povodni mož, Dohtar, Magistrale in Nezakonska mati. S petjem in igranjem na inštrumente so se predstavili učenci Združenega OPZ Dobova in PŠ Kapele, Vokalna skupina, učenci Glasbene šole Brežice in Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič. Na proslavi so zaplesali tudi najmlajši, otroška folklorna skupina Mlinček iz vrtca Najdihojca. Na koncu se je ravnateljica šole Ivana Baškovič zahvalila vsem nastopajočim in njihovim mentorjem ter številnim obiskovalcem.

Tamara Ogorevc, foto: Nina Iskra

