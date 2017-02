Berlinčani so morali napeti vse sile

10.2.2017 | 09:00

Foto: Grega Wernig / m24.si

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v prvem krogu skupinskega dela evropskega pokala EHF na domačem igrišču izgubili proti nemškemu Füchseju iz Berlina z 20:25 (11:10).

Poraz Ribničanov na uvodni tekmi skupinskega dela drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ni pokvaril prazničnega rokometnega vzdušja v deželi suhe robe. Izbranci Roberta Beguša so se več kot dostojno upirali favoriziranim berlinskim lisjakom in jih tudi pošteno namučili, na koncu pa so odločile večje izkušnje mednarodno pisane zasedbe iz nemške prestolnice. Ribničani bodo naslednjo tekmo igrali 18. februarja, ko se bodo v gosteh pomerili z danskim Gudmejem.

Ribničani so na najboljši možni način odprli tekmo in v začetku tretje minute povedli z 2:0, a so jih gosti hitro ujeli in jih tri minute kasneje pahnili v zaostanek (2:3). Večji del prvega polčasa so zaostajali, a nikoli več kot za dva gola, po zaslugi sijajne obrambe in strelsko razpoloženega Patrika Lebana, ki je v prvem polčasu prispeval pet od 11 domačih golov, pa so v 30. minuti povedli z 11:10 in nato še zastreljali sedemmetrovko za izdatnejšo vodstvo po polovici tekme.

Begušovi izbranci so v drugi minuti nadaljevanja povišali na 12:10, devet minut kasneje pa so tekmecu znova gledali v hrbet (14:16). Navkljub bojeviti predstavi in glasni spodbudi domačih privržencev - v tukajšnji dvorani se jih je zbralo kar 1200 - niso zmogli narediti preobrata. Vse bolj utrujeni Ribničani so v končnici tekme naredili kar nekaj tehničnih napak ter osem minut pred koncem zaostali za štiri gole (18:22) in jasno je bilo, da bodo svojo premiero v skupinskem delu pokala EHF končali s porazom.

V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Patrik Leban in Jan Grebenc, oba sta dosegla po pet golov.

* ŠC Ribnica, gledalcev 1200, sodnika: Freitas in Carvalho (oba Portugalska).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 5, Fink 1, Grebenc 5, Knavs, Henigman, Skušek, Pucelj 1, Pahulje, Nosan 1, Kovačič 2, Kljun, Setnikar 4, Kulenović 1, Košmrlj.

* Füchse Berlin: Heinevetter 1, Stochl, Struck 1, Gojun, Nenadić 6, Tonnesen 2, Plaza Jimenez, Lindberg 8, Zachrison 2, Fäth 1, Reiaky, Drux 4.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (1), Füchse Berlin 4 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Füchse Berlin 10 minut.

* Rdeči karton: /.

B. B.

Foto: Grega Wernig / m24.si