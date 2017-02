Ekipa RoboBos uspešna na Finalu FIRST LEGO League regije Adria

10.2.2017 | 09:20

Bistrica ob Sotli, Dobova - V letošnji sezoni, poimenovani Živalski zavezniki, je sodelovalo 84 FLL ekip (55 slovenskih, 16 srbskih in 13 hrvaških), prvih 15 slovenskih FLL Junior ekip, pet regijskih turnirjev (trije v Sloveniji, en v Srbiji in en na Hrvaškem) in veliki finale na Dobrovi.

Na finalu je tekmovala tudi ekipa RoboBos iz osnovne šole Bistrica ob Sotli, ki je zopet dosegla izjemen uspeh. Postali so prvaki v kategoriji tehnični intervju (Robot Design), po domače povedano najboljši mladi inženirji konstruktorji.

Ta nagrada gre ekipi, ki je razvila in konstruirala mehansko dovršenega robota. Robota, ki je trden, učinkovit in zmožen opravljati naloge FLL Izziva. Ekipa s pomočjo uporabe programskih načel, vključno z jasnim, preciznim in ponovno uporabnim programskih jezikom omogoča, da robot izvede naloge Izziva avtonomno in konsistentno. Ekipa uporablja zanesljivo inženirsko prakso in dobro razvito strategijo pri konstruiranju ter izdelavi inovativnega, dobro delujočega robota.

Na Finalu FIRST LEGO League regije Adria in Odprtem državnem prvenstvu FLL Slovenije na Dobrovi se je srečalo in družilo 26 najboljših ekip iz Slovenije, Srbije in Hrvaške.

S svojim obiskom sta nas počastila predsednik RS Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Res pravi zaključek izjemne sezone!

Ekipo RoboBos OŠ Bistrica ob Sotli so sestavljali: Leon Čepin, Srečko Čakš, Kristijan Gabron, Gal Javeršek, Gašper Tominšek in Miha Valenčak z mentorjema Davidom Žurajem in Stanetom Dragovanom.

Pomerili so se v kategorijah: tekma robota, projekt, tehnični intervju in vrednote ekipnega dela. Ob zmagi v tehničnem intervjuju so se v prav vseh kategorijah odlično odrezali.

RoboBosi OŠ Bistrica ob Sotli

Galerija