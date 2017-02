FOTO: Prodajajo tudi Dolenjke

10.2.2017 | 11:05

Direktor novomeškega Kompasa Matjaž Pavlin in podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler.

V poletnem času bo odpiralni čas TIC daljši, njihova vrata pa bodo odprta tudi ob vseh večjih prireditvah v mestu.

Novo mesto - Kot smo poročali, je novomeški Kompas z letošnjim letom pridobil koncesijo za izvajanje dejavnosti turističnoinformacijskega centra (TIC), tako da se je ta preselil v njihove prostore na Glavnem trgu 11. Ob današnji uradni otvoritvi novih prostorov do 19. ure vabijo na dan odprtih vrat, kjer boste spoznali dopolnjeno ponudbo spominkov, namenjenih tudi domačinom, ne le tujim gostom.

Na 70 kvadratnih metrih površin lahko po novem poleg spominkov, kot so situle in ostali izdelki raznih rokodelcev in obrtnikov, najdete tudi vrsto domačih dobrot. »Imamo produkte čebelarstva Kapš, ne samo med, tu je suho sadje, marmelada ipd. kmetije Bučar, žgani likerji in čokolade Berryshke, vina vinskih kleti Colnar, Cvelbar, ponudbo mislimo vsekakor še dopolnjevati z lokalnimi kakovostnimi izdelki,« je za Dolenjski list povedal direktor Kompasa Novo mesto Matjaž Pavlin. Predstavil je tudi salamo Dolenjka kmetije Škrbina, poleg vrste turističnih paketov pa želijo ponudbo dopolnjevati tudi z darilnimi boni mestnih trgovinic, spletno trgovino, v kratkem se bodo sestali z ostalimi turističnimi ponudniki iz regije, saj se po Pavlinovih besedah še vedno ne poznajo dovolj in se lahko pri ponudbi turističnih doživljajev za goste dopolnjujejo.

Podžupan MO Novo Mesto Boštjan Grobler je spomnil, da se je občina odločila TIC zaupati koncesionarju ne zgolj zaradi prihranka (za dejavnost TIC so namenjali 75.000 evrov letno, koncesija znaša 33.000), ampak tudi zaradi vizije Kompasa, ki je doslej v Novem mestu in širše na področju turizma naredil daleč največ: »Sem optimist, podjetniške iniciative lahko presežejo javno upravo, že ta prostor je bil povsem drugačen še mesec dni nazaj, Matjaž je tu presegel pričakovanja. Obiski TIC po vsem svetu sicer drastično padajo, le tam, kjer ponudba vsebuje nekaj več, pa jim gre dobro. Tudi v novomeškem TIC je lani obisk padel za okoli tisoč, imeli smo torej nekaj čez štiri tisoč obiskovalcev, a verjamem, da bodo izkušnje turističnih delavcev Kompasa to spremenile na bolje.«

M. M.

Galerija