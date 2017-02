Krkaši razstavljajo fotografije s svojih koledarjev

10.2.2017 | 11:10

Foto: Aleksandra Zorina, OOO KRKA FARMA, Ruska federacija

Izbor fotografij za koledarje in razstavo sta predstavila arhitekta Špela Rebolj in Smiljan Pavišić. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Nekoč so ljudje slike s koledarjev izrezovali, uokvirjali in z njimi krasili stene. Nekaj podobnega se je zgodilo sinoči v galeriji Krka v upravni stavbi novomeške tovarne zdravil. V Krki že peto leto zapored koledar oblikujejo s fotografijami svojih sodelavcev, ki so jih posneli na svojih potovanjih, izletih ali pa le na sprehodu in so se z njimi udeležili mednarodnega natečaja. Čeprav gre za ljubiteljske fotografe, pa njihovi izdelki krepko presegajo ljubiteljsko raven tako po tehnični kot po vsebinski plati.

Izbrana dela svojih sodelavcev sta na odprtju razstave najboljših fotografij, ki so jih v petih letih uvrstili na Krkin koledar predstavila arhitekta Špela Rebolj in Smiljan Pavišić, ki sta vsa ta leta tudi člana strokovne komisije. Pavišić je izpostavil tudi dvig kakovosti fotografij, s katerimi so krkaši sodelovali na natečaju, ki ga gre pripisati tako tehnološkemu napredku pri opremi kot tudi pristopu fotografov, Reboljeva pa je opisala pristop komisije do izbora fotografij za Krkin koledar. V prvi fazi med prispelimi fotografijami izberejo boljše, potem pa jih sortirajo še po letnih časih in po območjih, kjer so nastale oziroma od koder prihajajo avtorji.

Kot je dejal Pavišić gre za turistično fotografijo, ki je posebna zvrst. Največ je fotografij krajine, pogost objekt so gore in vode pa tudi naselja oziroma posamezne stavbe se najdejo med njimi. Reboljeva je pripomnila, da ljudje očitno najraje fotografirajo spomladi in poleti, manj pa je jesenskih in zimskih motivov, oba pa sta med razstavljenimi fotografijami na prvo mesto dala fotografijo zimske pokrajine ponoči osvetljene s severnim sijem Aleksandre Zorine iz Ruske federacije, posnete v Gubahi pod Uralom v Rusiji.

Prva leta so na natečaju sodelovali le Krkini sodelavci, zaposleni v Sloveniji, kasneje pa so se pridružili tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, s tem pa se je zelo razširil tudi nabor fotografiranih krajev. Samo lani je na fotografski natečaj za koledar 71 sodelavcev iz 14 držav poslalo 521 fotografij.

Na odprtju razstave je nastopil novomeški pevski zbor Pomlad, v katerem poje tudi več Krkinih sodelavcev.

I. V.

