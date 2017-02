S kolesom na delo tudi pozimi

10.2.2017 | 12:40

Med opravki, ki jih ima med očetovskim dopustom, je prišel svoje soborce iz Novomeške kolesarske mreže pozdravit tudi znani novomeški fotograf Boštjan Pucelj. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dvanajst kolesarjev se je danes zjutraj prek Kandijskega mosta s kolesom peljalo na delo, vsaj toliko so jih našteli člani Novomeške kolesarske mreže, ki so svoje somišljenike pričakali pred čajarno Stari most, ki je zanje pripravila izvrsten čaj in piškote.

Danes je namreč svetovni dan zimskega kolesarjenja na delo, ki se ji tudi letos pridružuje Novomeška kolesarka mreža. Pred čajarno so mestni zimski kolesarji na kratko poklepetali o tegobah zimskega kolesarjenja, o neočiščenih ali sploh neobstoječih kolesarskih stezah pa o "prijaznosti" nekaterih motoriziranih soudeležencev v prometu pa o soli, ki neusmiljeno grizlja njihova kolesa, potem pa so se odpeljali naprej vsak v svojo službo oziroma po opravkih. Pri stojnici se je zjutraj oglasila tudi ena od dveh novomeških poštaric, ki svoje delovne dni vso zimo preživljata na kolesu, in člani Novomeške kolesarske mreže so ji izrazili posebno občudovanje.

Člani Novomeške kolesarske mreže in osebje čajarne Stari most bodo danes na zimske kolesarje čakali tudi med 13.30 in 16. uro.

I. V.

