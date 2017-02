Pajdaša roparjev prijeli v Kočevju

10.2.2017 | 13:20

Policisti so v sredo zvečer v okolici Kopra prijeli moška, ki sta nasilno vstopila v hišo in napadla stanovalki, da bi jima ukradla denar in zlatnino. Obe ženski so hospitalizirali, nasilna roparja pa so skupaj z njunim pajdašem, ki so ga prijeli naslednji dan na območju Kočevja, pridržali, poroča STA.

Koprski operativno komunikacijski center je v sredo okoli 22.30 na podlagi telefonskega klica napotil več policijskih patrulj na znan naslov v oklici Kopra. Policisti so na kraju ugotovili, da se v hiši nahajajo poškodovane osebe, ki so bile očitno žrtve kaznivega dejanja, zato so vstopili v hišo ter tam prijeli dva moška, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Policisti so ugotovili, da sta moška v hišo vstopila nasilno, takoj po vstopu pa sta napadla stanovalki z namenom, da jima ukradeta denar in zlatnino. Obe stanovalki v hiši sta bili poškodovani, zaradi česar so ju hospitalizirali.

Po ugotovitvah policije je bil v hiši tudi tretji osumljenec, ki pa je ob prihodu policistov zbežal, prijeli pa so ga naslednji dan na območju Kočevja.

Zoper vse tri moške so odredili policijsko pridržanje, v roku 48 ur pa jih bodo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa in povzročitve hudih telesnih poškodb privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča iz Kopra.

Trenutno kriminalistične aktivnosti še potekajo, zato bo policija več podrobnosti podala po zaključku vseh postopkov. Kot poudarjajo, pa sta bili tako hitra prijava dogodka kot tudi izjemna odzivnost policistov ključni za takšen razplet dogajanja, v katerem bi lahko bile posledice še veliko hujše.

B. B.