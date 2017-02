Širili bodo športni park

10.2.2017

Sportni park Mirna - vizualizacija 2 - motoricni poligon in ucilnica na prostem

Sportni park Mirna - vizualizacija - motoricni poligon in ucilnica na prostem

Sportni park Mirna - vizualizacija - kolosteza

Sportni park Mirna - tloris (Vir: Občina Mirna)

Mirna - Občinski svet Občine Mirna je na 8. izredni seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Učenje in gibanje za okolje ter tako omogočil, da občinska uprava odda prijavo na javni poziv na osnovi sheme CLLD. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 100.000 evrov.

Do konca leta naj bi obstoječi Športni park Mirna tako dobil še učilnico na prostem, kolostezo – pumptrack, poligon za motorične sposobnosti ter igrišče z dvema ruskima kegljiščema, urejanje infrastrukture pa bodo spremljale številne akcije in delavnice ter izobraževanja, v katera se bodo vključevale različne generacije in organizacije, sporočajo z občine.

"Nove, inovativne vsebine v Športnem parku Mirna bodo predvsem v dolgoročno korist vseh občanov občine. Namenjene so pravzaprav vsem generacijam, ki bodo tako lahko še več časa preživele ob medsebojnem druženje ob aktivnostih na prostem, hkrati pa jih bomo v sklopu raznih prireditev osveščali tako o pomenu gibanja kot tudi učenja in skrbi za okolje. Posebno pozornost z investicijami namenjamo otrokom in mladini, starostnikom ter osebam z motnjami v razvoju," je o načrtovani investiciji povedala direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

Občina Mirna z oddajo vloge računa na 80 odstotkov nepovratnih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kar pomeni okoli 67.000 evrov, razliko pa bo zagotovila iz občinskega proračuna.

Skladno s časovnico iz včeraj potrjenega DIIP-a, naj bi bila pogodba o sofinanciranju z LAS Dolenjska in Bela krajina podpisana do maja, sledila bi izvedba javnega naročila in izbor izvajalca del ter sama dela na terenu, ki naj bi bila zaključena oktobra, decembra pa bi novourejene površine lahko predali namenu.

