Sopotnika se lotevajo tudi v Sevnici

10.2.2017 | 14:35

Ilustrativna fotografija (Vir: Zavod sopotniki)

Sevnica - Občina Sevnica je skupaj s sevniškim Družinskim inštitutom Zaupanje pristopila k projektu Sopotniki, ki ga zelo uspešno že izvajajo v občinah Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. Projekt je namenjen starejšim občanom, ki potrebujejo prevoz, poleg tega pa jim zagotavlja tudi večjo socialno vključenost in s tem bolj kakovostno življenje.

Cilj projekta, ki ga je namen vzpostaviti tudi v občini Sevnica, je postati eden izmed členov v verigi skrbi za starejše. Za izvajanje so potrebni vozniki-prostovoljci, ki so starejše občane pripravljeni peljati po raznih opravkih, na obiske k sorodnikom in prijateljem ali na kulturne prireditve.

Uvodno srečanje s predstavitvijo projekta je potekalo v začetku tega tedna v prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica, na srečanju pa je bil predstavljen celoten projekt in predlagan način izvajanja. V zelo lepem številu so se ga udeležili prostovoljci – člani društev upokojencev, invalidov, krajevnih organizacij Rdečega križa, študentskih in mladinskih organizacij ter drugih društev sevniške občine. Seznanili so se s projektom, ki so ga predstavili predstavniki zavoda Sopotniki iz Sežane.

V naslednjih tednih je dogovorjeno spodbuditi še čim več članov društev oziroma prostovoljcev, ki bi z veseljem pristopili k sodelovanju v projektu. Že na uvodnem srečanju se je za sodelovanje odločilo devet posameznikov prostovoljcev. Tako je pričakovano, da bo v mesecu marcu projekt pod vodstvom in v koordinaciji Družinskega inštituta Zaupanje s sedežem v Mladinskem centru Sevnica že lahko zaživel na celotnem območju občine Sevnica in tudi širše. "Ob tej priložnosti lepo vabljeni k sodelovanju, vse dodatne informacije so na voljo v Družinskem inštitutu Zaupanje," sporoča Tanja Žibert, ki na sevniški občini skrbi za odnose z javnostjo.

B. B.