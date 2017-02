Ob 500-letnici protestantizma niz prireditev

Krško - Krško se ponaša s slovitima rojakoma iz obdobja protestantizma, prevajalcem Biblije Jurijem Dalmatinom in piscem prve slovenske slovnice Adamom Bohoričem, zato bodo v okviru obeleževanja 500-letnice tega reformacijskega gibanja pripravili niz prireditev. Na pobudo občine so se pri njih združile številne kulturne ustanove in društva.

Koordinatorka projekta Polona Brenčič iz krške Valvasorjeve knjižnice je na današnji novinarski konferenci povedala, da bodo do konca leta pripravili nekaj več kot 20 prireditev, na katerih se bodo dotaknili številnih vidikov slovenskega protestantizma, hkrati pa bodo skušali osvetlili dogajanje pred pol stoletja in pomen tega gibanja.

Dodala je, da želijo z obeleževanjem omenjene obletnice ob ohranjanju kulturne dediščine in krajevni promociji predvsem krepiti zavest različnih generacij o tem pomembnem reformacijskem gibanju in da so se pri tem na pobudo občine povezali Valvasorjeva knjižnica, krška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Protestantsko društvo Primož Trubar, adventistična cerkev, več kulturnih društev, šol in otroških vrtcev.

Sodelovale bode tudi druge kulturne ustanove v občini, kot sta Kulturni dom Krško in Mestni muzej Krško, organizatorji pa pričakujejo, da se jim bodo pridružili še drugi prireditelji.

Med osrednjimi prireditvami je Polona Brenčič navedla predavanja Urbar gospostva Krško iz leta 1570 in mesto Krško v 16. stoletju Eve Župnek Petelin in Ljudmile Šribar, Pogled na čas vznika protestantizma v Evropi in današnjem slovenskem prostoru Andreja Hozjana ter Sadovi protestantizma v slovenskih deželah Franca Küzmiča, posebej pa bodo predstavili raziskavo fresk iz obdobja protestantizma, ki so ji pred nekaj leti odkrili pri prenovi krške tako imenovane Mencingerjeve hiše.

Pripravili bodo tudi osrednjo občinsko slovesnost, območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti pa bo na t.i. uri slovenščine predstavila lika Adama Bohoriča (1520-1598) in Jurija Dalmatina (1547-1589), je še povedala.

Krški župan Miran Stanko pa je povedal, da Krško živi z dediščino protestantizma. Dodal je, da se obeh velikih protestantskih osebnosti, ki sta postali nekakšen občinski zaščitni znak, v Občini Krško vse bolj zavedajo.

