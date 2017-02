Pogrešajo 54-letnega Alojza Jakšeta

10.2.2017 | 18:55

Vse, ki bi Alojza Jakšeta opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da jih o tem obvestijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

S PU Novo mesto so sporočili, da svojci od včeraj popoldne pogrešajo 54-letnega Alojza Jakšeta z Broda 22 v Novem mestu.

Alojz Jakše je včeraj okoli 16. ure peš odšel od doma neznano kam. Je močnejše postave in visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v modre hlače in modro jakno in obut v črne čevlje. Na glavi je imel črno kapo.

Policisti že ves dan izvajajo aktivnosti za najdbo pogrešanega, vendar ga do današnjega poznega popoldneva niso našli.

M. M.