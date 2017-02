Gorelo vozilo. Požar v podjetju I-Les Iskra. Še en poginuli labod

11.2.2017 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli 19.30 je ob cesti Novo mesto-Šentjernej na odcepu za Strugo gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so zavarovali in razsvetlili območje, pogasili požar, odklopili akumulator, očistili cestišče in pomagali delavcem vlečne službe.

Zagorela žagovina

Gasilci so odhiteli na pomoč tudi včeraj ob 18. uri, ko je v Gornjem Ajdovcu zagorelo v podjetju I-Les Iskra d.o.o. Zaradi napake na električni napeljavi je zagorelo v električni omarici, posledično pa je zagorela žagovina, shranjena pod omarico. Gasilci PGD Žužemberk, Dvor, Hinje, Križi, Šmihel pri Žužemberku, Reber, Ajdovec in GRC Novo mesto so požar pogasili ter iz prostora odstranili približno kubični meter žagovine.

Srečen konec

Okoli 17.40 je v stanovanjski hiši v črnomaljskih Lokvah zaradi okvare na električni napeljavi prišlo do pregretja sten in omare. Gasilci PGD Črnomelj so prostore pregledali s termovizijsko kamero, stanovanje prezračili in lastniku svetovali obisk električarja.

Sršeni in labod

Na številko 112 so včeraj med drugim prejeli še dva klica zaradi živali. Ob 16.40 so v ulici Na Pristavo v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj na podstrešju stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo. Nekaj po 17. uri pa so na vrtu v ulici Marjana Kozine v Novem mestu našli poginulega laboda. Obveščen je bil dežurni delavec VHS.

M. M.