Tudi danes informativni dan za bodoče študente in dijake

11.2.2017 | 08:30

Včerajšnja gneča na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto. (Foto: Z. Z.)

Novo mesto, Brežice, Črnomelj ...

Študentje in dijaki se lahko še danes na informativnem dnevu seznanijo s študijskimi in srednješolskimi programi, na katerih bi želeli nadaljevati šolanje. Za lažjo odločitev so na fakultetah in srednjih šolah pripravili predstavitve programov, ki bodo ob 9. oziroma 10. uri. Za bodoče študente je na voljo 18.895 mest, za dijake 23.440.

Fakultete in srednje šole so bodočim študentom oz. dijakom vrata odprle že včeraj. Na informativnem dnevu se lahko bodoči dijaki in študentje podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, s samim poklicem oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja.

Tako kot vsako leto bodočim brucem na teh zdaj že tradicionalnih informativnih dnevih pomagajo študenti oziroma študentske organizacije.

Poslane prispevke s posameznih šol smo in še bomo objavili na našem spletnem portalu Lokalno.si.

M. M.