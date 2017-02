Novi eko izzivi in nagrade

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto v sklopu ekološke kampanje Vse se vrača nadaljuje z zimskim nagradnim obdobjem.

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto in Centrom za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) si je občina lansko leto jeseni zadala izziv, da s pomočjo ozaveščevalne kampanje spodbudi dolgoročno pozitivno spremembo odnosa, ki ga kot družba gojimo do ene naših največjih skupnih vrednosti in vrednot – narave. Z jesenskim obdobjem je led prebit, kampanja je dosegla svoj osnovni namen ozaveščanja občanov o varovanju okolja, v zimskem obdobju pa bodo poskusili vse skupaj še nadgraditi, so sporočili iz občine.

Zimsko obdobje prinaša šest aktivnosti, med katerimi so nekatere, ki so bile na voljo že jeseni: družinski izlet v naravo, zbiranje papirja in stekla ter ekološko ustvarjanje. Poleg tega lahko zeleno točko zaslužite tudi, če za izlet uporabite sredstva javnega prevoza, nakupujete z okolju prijaznimi vrečkami ali se udeležite katerega izmed zelenih dogodkov, ki jih bodo partnerji projekta pripravili v februarju in marcu. Pravila ostajajo enaka: vsaka opravljena aktivnost prinaša zeleno točko, tri zbrane točke pa prinašajo nagrado – v tem nagradnem obdobju merilnik porabe električne energije, ki omogoča boljši nadzor nad domačo porabo elektrike.

Zimsko obdobje prinaša tudi nove ambasadorje kampanje. Družinama Marolt in Moškon se tako pridružujejo novomeški taborniki iz Rodu gorjanskih tabornikov, ki svoje okolju prijazno poslanstvo razkrivajo že v svojem motu: »Z naravo k boljšemu človeku!«.

