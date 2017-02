Pogrešanega našli mrtvega v reki

11.2.2017 | 10:35

V iskalni akciji so sodelovali poklicni gasilci GRC Novo mesto, prostovoljni gasilci PGD Šmihel, deset vodnikov s psi, krajani, policisti in svojci pogrešanega. (Foto: L. B.)

Policisti so preklicali iskanje od četrtka pogrešanega Alojza Jakšeta iz Novega mesta. Pogrešanega so danes med iskalno akcijo našli mrtvega v Novem mestu v reki Krki. Utopljenega so okoli 9.30 našli pri Lastovčah.

54-letnika z Broda v Novem mestu so pogrešali od četrtka od okoli 16. ure, ko je odšel peš odšel od doma in se ni več vrnil.

M. M.