Najboljši med najboljšimi so ...

11.2.2017 | 11:30

Nagrajeni izdelki Pekarne Grosuplje in podjetja Don Don. (Foto: Don Don d.o.o.)

Ljubljana - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je nedavno podelila zlata priznanja za odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic.

Podjetja na tradicionalno ocenjevanje prijavijo tiste izdelke, za katere so prepričani, da so vredni zlatega odličja. Neodvisna komisija nato ocenjuje anonimne izdelke po posebni ocenjevalni lestvici. Ocenjujejo zunanji izgled, lastnosti skorje in sredice ter vonj in okus. Končno število točk je odvisno od morebitnih napak, ki se, po ocenjevalni lestvici in vrednosti posamezne ponderirane lastnosti, na koncu odrazijo v oceni.

V okviru letošnjega, sicer že 17. ocenjevanja so ocenili rekordno število vzorcev, kar 136. Za odlično kakovost so tako letos podelili 124 zlatih priznanj 20 različnim pekarskim podjetjem. Največ, kar 57 priznanj, v kategoriji kruhov, sledi kategorija pekovskega peciva z 21 priznanji, kategorija finega pekovskega peciva z 19 in kategorija keksov s 13 priznanji. Zlata priznanja so podelili tudi osmim testeninam in šestim svežim slaščicam.

Blagovna znamka Pekarna Grosuplje je prejela kar 15 zlatih odličij, tri pa še blagovna znamka Don Don. »Podjetje Don Don je tako tudi letošnje leto začelo z vzpodbudnim in pomembnim strokovnim priznanjem, ki dokazuje vrhunsko kakovost naših izdelkov. Odličja, ki veljajo za najuglednejše priznanje na področju pekarstva v Sloveniji, nas zavezujejo, da bomo svoje delo tudi v prihodnosti opravljali z največjo mero kakovosti, predanosti in ljubezni do kruha,« so sporočili iz omenjenega grosupeljskega podjetja. Letošnji nosilci njihovih zlatih odličij so: Krjavelj, Sosed, Malnar, Matevž, Korošec, Pirin polnozrnat kruh, Domači koruzni, Domači ajdov, Domači rženi hlebček, Hud kruhek brez kvasa, Babičin kruh, Piknik ciabatta, Skorjavc, Skorjavc temni, Skorjavc pirin, Hrustavc temni, Gruntar in Cesar črni.

S tremi zlatimi odličji (Pastirski črni kruh, Polnozrnati žepki in Emini rogljički) se lahko pohvalijo tudi Dolenjske pekarne, poslovna enota Žita.

»Vsa slovenska pekarska podjetja sledijo tradiciji, kot tudi globalnim prehranskim in tehnološkim trendom, ki kažejo na razvoj polpečenih zamrznjenih izdelkov oziroma izdelkov iz dopeke, ki se dokončno spečejo v trgovinah. Takšen način ohranja svežino, omogoča racionalnejšo načrtovanje proizvodnje ter tekočo prodajo, posledično pa manj neprodanega in zavrženega kruha ter izdelkov. Evropski trendi v pekarstvu se pomikajo v smer široke ponudbe posebnih vrst kruha, manjših oblik in gramatur, različnih inovativnih prigrizkov in izdelkov »to-go« ter seveda tudi nišnih izdelkov, kot so izdelki iz ekološke pridelave in predelave, izdelki brez glutena ter nenazadnje izdelki z manj maščob, sladkorja in/ali soli,« pa so dodali v sporočilu za javnost iz GZS.

Vse nagrajence in njihove zlate izdelke najdete v priponki spodaj.

M. M.