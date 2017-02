Vtičeva danes deseta, Logarjeva sedemnajsta

Dolenjski skakalki Maja Vtič in Eva Logar (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubno ob Savinji - Norvežanka Maren Lundby je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji (92,5 in 95 m, 256,7). Druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko Stolz (90 in 94,5 m, 251,1), tretja Nemka Katharina Althaus (89,5 in 92 m, 245,6), peta pa najboljša Slovenka Ema Klinec (89,5 in 91 m, 241,1).

Branilka lanske zmage Maja Vtič je bila po poročanju STA pred ponovno številnim in glasnim občinstvom deseta (87 in 89 m, 230,4), Špela Rogelj 13. (84,5 in 88,5 m, 223,1), Eva Logar 17. (81 in 88,5 m, 213,3), Urša Bogataj pa 22. (81 in 86,5 m, 205,3).

Maren Lundby je vodila že po prvi seriji (124,2), Daniela Iraschko Stolz je zaostajala 3,4 točke, tretji sta bili s 4,2 točke zaostanka Nemki Carina Vogt in Althausova, peta pa Ema Klinec (89,5 m, 117,9), ki jo je od stopničk ločila točka in sedem desetink. Maja Vtič je bila deveta, Špela Rogelj 12., Eva Logar 21., Urša Bogataj pa 27. Zadnji dve slovenski predstavnici sta izboljšali svojo uvrstitev, Rogljeva in Vtičeva pa sta izgubili po eno mesto. Ema Klinec ni nadoknadila majhne razlike, ki bi jo pripeljala na zmagovalni oder, čeprav je skočila m 91 m.

Špela Rogelj je bila v kvalifikacijah tik pred tekmo deveta (88 m, 111,4), Eva Logar 12. (87 m, 106,5), Urša Bogataj pa 14. (85,5 m, 103,7). Nastop sta imeli že zagotovljen Ema Klinec, ki je imela med vsemi največjo daljavo ter je s 94 m le meter in pol za uradnim rekordom naprave, in Maja Vtič, ki pa z 79 m, kar je bilo najmanj med peterico Slovenk, ni bila zadovoljna; 14. februarja lani je s 95,5 metra postavila rekord skakalnice. Lundbyjeva je tokrat z daljavo dneva za to daljavo v finalu zaostala za pol metra in prvič slavila na Ljubnem.

V Slovenijo nista pripotovali vodilni v svetovnem pokalu Sara Takanashi, ki ima tudi daleč največ zmag v ženskem pokalu, in Yuki Ito, manjka pa tudi poškodovana Rusinja Irina Avakumova. Oslabljena je tudi slovenska ekipa, manjkajo Katja Požun, ki ima poškodovan hrbet, ter Nika Križnar in Jerneja Brecelj, ki se bosta v svoji starostni kategoriji merili na evropskem olimpijskem festivalu mladih v Turčijim je še poročala STA.

Na Ljubnem bo jutri še druga tekma.

