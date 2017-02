Trije trčili, štiri odpeljali v bolnišnico

11.2.2017 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes okoli 13.40 so v križišču Seidlove in Šmarješke ceste v Novem mestu trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, usmerjali promet, pomagali policiji in reševalcem ter vlečni službi pri odstranitvi vozil in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so štiri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z novomeškega ReCO še poročajo, da so ob 17.21 ob srčnem zastoju v Srednjem Lipovcu aktivirali prve posredovalce iz PGD Dvor. Kljub hitremu prihodu reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in prvih posredovalcev na kraj, oseba ni preživela.

Nekaj po 9. uri so v Prijateljevi ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so pogasili goreče saje, očistili dimnik, okolico pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Ob 15.35 se je na Cesti 4, julija v Krškem v trgovini Spar zaradi pare vklopil javljalnik požara. Gasilci PGE Krško so pregledali in prezračili prostore ter izklopili alarm, dodajajo z ReCO Brežice.

Ob 7.40 je krajan v bližini naselja Brezje pri Veliki Dolini v gozdu naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta 155 milimetrsko topovsko granato, ostanek iz II. svetovne vojne, odstranila ter varno uskladiščila. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.52 je poletel helikopter LPE v spremstvu dežurne ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči v Krško in iz ZD Krško prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor.

M. M.