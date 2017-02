Modra skupina je bila izgubljena že prej

11.2.2017 | 23:00

Novo mesto - Odbojkarji Krke bi morali nocoj na zadnji tekmi prvega dela prvenstva v domači dvorani osvojiti vsaj dva niza, da bi lahko prvenstvo nadaljevali v boljši, modri skupini, a je bil kanalski Salonit, ki so ga Novomeščani na tekmi v gosteh premagali s 3:1, tokrat suvereno boljši in si, čeprav so ga imeli že za odpisanega, uvrstil na šesto mesto po prvem delu in s tem nastop v modri skupini.

Krkini odbojkarji tokrat proti neposrednim tekmecem za šesto mesto in s tem uvrstitev v modro skupino nocoj niso imeli veliko možnosti za boljši izid, saj je kanalsko moštvo ob koncu rednega dela prvenstva precej močnejše, kot je bilo novembra, ko sta se tekmeca srečala v Kanalu, in je Novomeščanom dalo nekaj več možnosti za uspeh le v zadnjem, najbolj izenačenem nizu.

Modra skupina je bila za Novomeščane očitno izgubljena že pred tem, ko jim ni uspelo premagati na papirju in tudi objektivno slabši tekmecev, na primer pred tednom predzadnjeuvrščeni Šempeter.

Zdaj se bo treba pripraviti na šest tekem v zeleni skupini, iz katere eno moštvo izpade neposredno, predzadnje odigra dodatne kvalifikacije za mesto v prvi ligi z drugouvrščenim moštvom druge lige, bolje uvrščeni moštvi pa se v četrtfinalu končnice pomerita s prvo oziroma drugouvrščeno ekipo modre skupine.

Se je pa v zadnjem krogu zgodilo marsikaj nenavadnega. Tako so zmagala vsa štiri moštva, ki so bila pred zadnjim krogom uvrščena na zadnja štiri mesta. Izid v Novem mestu, kjer sta Krka in Salonit v medsebojnem obračunu odločala o šestem mestu, seveda ni sumljiv, težko pa bi to rekli za poraze favoriziranih moštev, ki so si že zagotovila mesto med prvo šesterico, v obračunih z zadnjimi tremi. Zadnjeuvrščeni Fužinar je na primer gladko zmagal na tekmi v gosteh pri četrtouvrščenih Hočah in s tem dosegel šele drugo zmago v sezoni.

Krka : Salonit Anhovo 0:3 (-19, -18, -22)

Krka: Brulec 6, Ožbalt, G. Erpič 3, Vrhovšek, Kosmina 12, U. Erpič, Stošić, Drobnič 8, Pucelj, Bregar 8, Renko, Turk 5.

Salonit Anhovo: Česnik 6, Šarič, Jereb 3, Karnel, Mutapčija 12, Pirih, Mijatović 7, Čabarkapa 16, Kovačič, Gadnik 13, Tomić, Jerončič.

Lestvica: 1. ACH Volley 49, 2. Calcit Volleyball 45, 3. Triglav 38, 4. Hoče 28, 5. Maribor 25, 6. Salonit Anhovo 24, 7. Krka 23, 8. Panvita Pomgrad 20, 9. Sip Šempeter 11, 10. SijMetal Fužinar 7.

