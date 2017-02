Za most v Mršeči vasi iščejo denar, a zaenkrat ga ni

12.2.2017 | 08:30

Šentjernej - Na občinskem svetu je pogosto slišati, da ima občina dva prednostna projekta, ki ju želi uresničiti: poleg novogradnje vrtca v Šentjerneju še nov betonski most čez reko Krko v Mršeči vasi, a da obeh ne vodi enako hitro oz. intenzivno, ampak ima prednost vrtec.

Nekateri svetniki menijo, da to ni prav, saj je Občinski svet sprejel sklep o dveh prednostnih projektih, zdaj pa se delajo razlike. Ne pomagajo dosti razlage župana Radka Luzarja, ki je že vseskozi zelo realen in odkrito pove, da za obe novogradnji v enem letu občina nima denarja. Občina, ki je bila k sreči uspešna na razpisu Eko sklad za nov vrtec in je pridobila okrog 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, zato najprej načrtuje gradnjo vrtca - 1. faza je predvidena še letos, seveda, če bo proračun za leto 2017 čim prej sprejet. Za nov betonski most, ki so ga krajani izbrali lani junija na »mini referendumu« ter zavrnili leseno varianto, in ki bo po besedah župana gotovo stal čez milijon evrov, pa denarja ni, vsaj letos prav gotovo ne.

Za nov most so letos v predlogu proračuna predvidena sredstva za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar zajema projektno dokumentacijo in plačilo nadomestila na osnovi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS. Ker gre za lokalno cesto in občinsko infrastrukturo, je investicija stvar občine, a ta ne stoji križem rok. Občinska uprava z županom išče variante, kako priti do drugih virov financiranja, zato spremljajo domače in evropske razpise za nepovratna sredstva. »Do sedaj še ni bilo ustreznega razpisa, na katerega bi občina kandidirala in po do sedanjih informacijah je malo možnosti, ker v novem programskem obdobju 2014-2020 kohezijska politika ne predvideva sredstev za infrastrukturo,« pravi župan.

Konec lanskega leta so na Ministrstvo RS za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo poslali prošnjo za sofinanciranje betonskega mostu, ravno tako so na isto ministrstvo posredovali dopis v zvezi s poškodbami občinskih cest pri gradnji avtoceste, za kar je bila vložena tožba proti RS, Dars-u, SCT-ju in Primorju. Sodni postopek še ni končan, vložena je revizija postopka, omenjeno ministrstvo pa je šentjernejska občina zaprosila za pomoč pri reševanju nastale situacije, saj gre za 1,35 milijona evrov, ki bi jih lahko uporabili za sanacijo cest in izgradnjo mostu. Odgovora še niso prejeli. V začetku lanskega novembra so ravno tako na podjetje SŽ ŽGP Ljubljana d.d. posredovali povpraševanje za izdelavo predračuna za gradnjo mostu na osnovi podatkov iz PGD dokumentacije, a tudi od tu odgovora še ni.

Prebivalci Mršeče vasi in širše okolice reko Krko sedaj še vedno uporabljajo nadomestni in začasni most Slovenske vojske in tako bo vsaj še do 30. junija letos - tak je dogovor o podaljšanju uporabe mostu. A občina je v dopisu Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje izvedela, da v Ljubljani pričakujejo od Šentjerneja projekcijo izgradnje mostu, ko bo jasno, kdaj bo začasno konstrukcijo mogoče odstraniti. Obenem so jih tudi opozorili, da uporabniki ne upoštevajo zahtevane omejitve prometna, ki je deset ton, kar so ugotovili pri njihovem nenajavljenem obisku. To je še zlasti jeseni, ob spravljanju pridelkov ter v obdobju gnojenja njiv in travnikov.

Občinska uprava namerava še ta mesec pripraviti projekcijo rešitve problematike mostu v Mršeči vasi, ki jo bodo najprej predstavili na Odboru za okolje in prostor, nato pa še občinskim svetnikom.

Besedilo in foto: L. Markelj

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni kazen z ozirom na to da nekateri "večji kmetje" redno vozijo preko mostu z več kot 10 tonami, obremenitve pa to ne dovoljujejo, jih je potrebno ustrezno kaznovati, sicer imajo ti vsi "večji kmetje" traktorje, ki dosegajo hitrost 40km/h ali več in jim obvoz naj nebi delal preglavic - zakaj se policija ne postavi in ustrezno ukrepa, da pa ni ustreznega mostu se je treba sprijazniti da denarja pač ni, bo treba malo počakati, kot za kakšno stvar na občini, zdej pa udri z komentarji Preglej samo prijavljene komentatorje