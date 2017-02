Občina prodaja tri službena vozila

12.2.2017 | 10:00

Jacques Gros in župan Franc Škufca. (Foto: Arhiv DL, R. N.)

Žužemberk - Občina Žužemberk prodaja tri službena vozila – dva golfa karavana ter passat karavan. Prav vsi imajo že kar lepo število prevoženih kilometrov, in sicer od 288.670 do 369.754, eden je letnik 1996, dva pa letnik 2000. Kot je povedal direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros, vozil ne potrebujejo več, saj zdaj pomoč na domu, ki so jo izvajali s temi službenimi vozili občine, izvajalec opravlja s svojimi vozili. »Računamo, da bomo imeli z vzdrževanjem voznega parka manj dela,« pravi Gros in dodaja, da bo občina na ta račun privarčevala tudi nekaj denarja.

Sprva je občina vozila nameravala prodati preko javne dražbe, izklicne cene pa so se gibale od 300 do 800 evrov. Poziv za prijavo na dražbo so objavili tik pred rokom za prijavo, ki so jo lahko zainteresirani kupci oddali osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti, in sicer le od 19. januarja od 8. ure do 20. januarja do 11. ure. Nekateri so bili nad tako kratkim rokom za prijavo presenečeni, na občini pa odgovarjajo, da so tako kratek rok dali, ker so računali na veliko število prijav. Na koncu kljub pričakovanju ni prispela nobena popolna prijava, tako da se je strokovna komisija odločila, da se nadaljnja prodaja opravi na podlagi neposredne pogodbe, rok za oddajo ponudb so podaljšali za 15 dni.

Občina je tako na svoji spletni strani objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji. Kot so zapisali, vozila prodajajo v paketu po načelu videno in kupljeno, ogled vozil pa je možen po predhodnem dogovoru.

R. Nose