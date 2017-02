Belokranjci v Bruslju navdušili tudi s pogačo

12.2.2017 | 15:30

Črnomelj, Metlika, Semič - V začetku februarja je bil v Bruslju največji belgijski počitniški sejem Vakantiesalon 2017. Na štiridnevnem sejmu, ki ga je obiskalo 117.000 obiskovalcev, se je s 50 destinacijami predstavilo več kot 800 razstavljavcev. Med njimi tudi Slovenska turistična organizacija (STO), Slovenijo in seveda zeleno destinacijo Belo krajino pa so predstavili belokranjski turistični delavci.

Zadnja leta se namreč v Beli krajini povečuje obisk turistov iz držav Beneluxa. Tudi zato so se Belokranjci še toliko bolj potrudili z zabavno in atraktivno animacijo. Predstavili so belokranjsko domačo obrt, pletenje odeje iz volne z zelo velikimi pletilkami, risanje z vinom, peko belokranjske pogače, degustirati je bilo mogoče vina in različne belokranjske dobrote, nista pa manjkala niti maskota pastirčka in harmonikar. Bodoči obiskovalci Slovenije in Bele krajine pa so se lahko tudi fotografirali na klopci pred panojem z reko Kolpo ter ob košari z domačimi belokranjskimi dobrotami.

Sicer pa Belgijci že kar dobro poznajo Slovenijo, a se radi vračajo in raziskujejo manj znane turistične kraje. Očitno jih je naša država z gostoljubnostjo in lepotami prepričala, saj so Belokranjci na sejmu zbrali kar veliko rezervacij za dopustovanja.

