Začenjajo se Nikodemovi večeri. V četrtek prvo predavanje.

12.2.2017 | 12:30

Baragov dom v Novem mestu. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Škofija Novo mesto vabi na letošnje Nikodemove večere, ki bodo štiri večere postregli z zanimivi gosti oz. predavatelji. Vsa predavanja oz. okrogle mize bodo potekale v Baragovem domu ob 19. uri.

Na prvem Nikodemovem večeru, ki se obeta že ta četrtek, 16. februarja, bo upokojeni nadškof msgr. Dr. Marjan Turnšek razmišljal o pomenu družine - naslov predavanja je Jaz- midva - mi pred Bogom. V petek, 17. februarja. bo zanimiv pričevalni večer z Anio Goledzinowsko z naslovom Rešena iz pekla. Gostja bo spregovorila o svoji življenjski poti, kako se je rešila iz sveta omame. V četrtek, 2. marca, bodo na okrogli mizi Družina med poklicanostjo in resničnostjo gostje - dr. Stanislav Slatinek, Karmen Kristan in dr. Igor Bahovec - pregledali glavne vsebinske poudarke papeževe posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni. Dan pozneje, v petek, 3. marca, pa se obeta zanimiva okrogla miza z naslovom Kje so naši sinovi in hčere? Aleš Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli bodo spregovorili v vzgoji v družini, o nevarnostih sodobnih odvisnosti, o postavljanju meja mladim, itd. Predavanje je primerno za vse generacije.

L. Markelj