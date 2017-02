Kulturni praznik malo drugače

12.2.2017 | 13:45

Straža - Konec tedna sta Osnovna šola Vavta vas in Kulturno umetniško društvo Straža pripravila prireditev v počastitev kulturnega praznika. Potekala je v Kulturnem domu v Straži.

Učenci Osnovne šole Vavta vas so pod vodstvom mentoric obiskovalce prireditve popeljali po Sloveniji s petjem, plesom in literaturo. Začeli so jo slovesno, s himno, ki so jo zapeli pevci šolskega otroškega in mladinskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Alenke Šutar.

Voditeljici prireditve so skupaj z nastopajočimi obiskovalce popeljali po pokrajinah naše prelepe Slovenije: od Primorske, Gorenjske, Koroške, Štajerske, Prekmurja, Dolenjske z Belo krajino do Notranjske. Predstavili so se še: otroška folklorna skupina, recitatorji in igralci. Recitirali so Prešernovo pesem Od železne ceste, z igro vlog pa so se poistovetili s Francetom Bevkom, Danetom Zajcem, spoznali Andreja Kokota, Svetlano Makarovič in Otona Župančiča. Prireditev so sklenili z Butalci Frana Milčinskega. Obiskovalci so bili navdušeni nad prireditvijo in so nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom.

Besedilo in foto: H. Murgelj

Galerija