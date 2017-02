Živela bosta v bio hiši: iz lesa, slame, ilovice, peska…

12.2.2017 | 16:45

Andrej Brečko pri delu - slamnate stene.

Mihovica pri Šentjerneju - V Mihovici pri Šentjerneju je Andrej Brečko v zadnjih dveh letih postavil hišo, ki je samo na prvi pogled taka kot druge. V resnici gre za naravno gradnjo, v kateri bo življenje bolj zdravo in prijetno. Tako sta prepričana z dekletom Janjo in prisegata tudi na samooskrbno gospodinjstvo s čim manj stroški in odpadki, saj naravo resnično spoštujeta.

Janja in Andrej.

Njuna hiša je naravna gradnja. »Moj cilj je bil ustvariti naravni življenjski prostor, kjer bom lahko bolj zdravo živel in puščal minimalni odtis v okolju,« pravi Andrej, sicer doma iz okolice Laškega, ki pa ga je življenjska pot po preizkušnjah privedla na Dolenjsko. Ob pomoči Janeza Jordana, strokovnjaka za naravne gradnje, se je odločil za kombinacijo naravnih materialov - hiša ima lesen skelet, stene pa so pravzaprav slamnate bale, ki so zelo stisnjene in vstavljene vmes. Slama predstavlja dobro izolacijo, stene dihajo. Zunanje stene imajo apnenčast omet, notranje pa omet iz ilovice in peska. Stene hiše so tako debele med 50 in 60 centimetrov in so iz več plasti. Okna in vrata so vsa lesena in v glavnem reciklirana. Kot pravi Andrej, je pobral to, kar so nekateri metali stran, ko so menjali lesena okna za plastična, »čeprav so lesena bolj zdrava, le vzdrževati jih je treba«. Poslužil se je tudi že odpadnega lesa v gozdu, ki bi sicer zgnil in propadel zaradi lubadarja.

Hiša je na prvi pogled kot vse druge zidane hiše.

Za ogrevanje hiše, ki ima streho iz glinene opeke, spodaj je bivalni del s kuhinjo, zgoraj pa spalni del in kopalnica, skrbi posebna raketna peč, ki je zelo varčna in ekološka. Obenem segreva vodo, na peči pa je mogoče tudi kuhanje.

NA VRTU HRANA

Andrej pove, da mu gradnja ne bi uspela brez pomoči prijateljev, zlasti je bila nepogrešljiva pomoč Strojinovih, in vsem se iz srca zahvaljuje. Zanimivo pa je, da je ob gradnji hiše našel tudi dekle, Janjo Turk iz sosednje vasi Roje. Večkrat je priskočila na pomoč in kmalu sta ugotovila, da sta sorodni duši. Tako sedaj skupaj dokončujeta svoj dom in imata kup načrtov, kako naprej. Med drugim bosta urediti rastlinsko čistilno napravo, iz blata bosta pridobivala bioplin. Imela bosta tudi kompost, posluževala se bosta recikliranja, kjer se bo dalo.

Gospodinjstvo želita urediti čim bolj enostavno in samooskrbno, s čim manjšim onesnaževanjem okolje. Okrog hiše je kar nekaj zemlje, ki jo pridno obdelujeta. Imata velik vrt, kjer načrtujeta tudi rastlinjake, zasadila sta že preko tisoč različnih rastlin, od sadja do zelenjave, grmičevja, začimb…. »Sama bova pridela praktično vso glavno hrano, viške bova prodala oz. izmenjala z drugimi. Vesela bova obiskovalcev, ki jim bova dokazala, kako se da živeti zdravo, umirjeno, v sozvočju z naravo, ter z malo denarja. V trgovini že sedaj praktično kupiva le najnujnejše stvari,« pravita Andrej in Janja, ki ugotavljata, kako malo človek res potrebuje za življenje. Sreča in zadovoljstvo prihajata od znotraj, sta prepričana.

L. Markelj

