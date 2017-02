Zagorelo v dimniku

12.2.2017 | 19:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.29 je na Kajuhovi ulici v Brežicah prišlo do dimniškega požara na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Brežice, ki so pregledali kurišče, v katerem se je ogenj med tem umiril, prostor in dimnik pa so preiskali s termo kamero. Gasilci so odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorela lesena vrtna baraka

Včeraj ponoči je ob 22.44 je v Livarski ulici v Ivančni Gorici v bližini železniške proge zagorela lesena vrtna baraka. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so požar pogasili. Požar je uničil vrtno uto velikosti 3 x 5 metrov ter ročno orodje in drva. Reševalci NMP Ivančna Gorica so na kraju oskrbeli gasilko, ki se je poškodovala pri gašenju požara.

L. M.