Prvi poraz Ribničanov v sezoni

13.2.2017 | 07:05

Škofjeločani so bili tokrat za Novomeščane pretrd oreh. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Devetnajsti krog v prvi moški rokometni ligi ni minil, kot bi si vsa moštva z našega konca želela. Ribničani so po spodbudni predstavi in pričakovanem porazu proti Berlinčanom izgubili proti Koprčanom, neposrednim tekmecem v boju za prvo mesto po rednem delu prvenstva, kar je njihov sploh prvi poraz v sezoni. Tudi Novomeščani so izgubili s sosedi na lestvici, Škofjeločani, a za razliko od Ribničanov, ki imajo še vedno dve točki prednosti pred Koprčani, so Novomeščani po porazu zdrsnili za eno mesto navzdol.

Precej bolj pa so lahko po sobotnih srečanjih zadovoljni v Trebanjci in Dobovčani, ki so si po zmagah nad Slovenj Gradcem oziroma Hrastnikom utrdili položaj na sredini lestvice, Dobovčani pa so se po točkah celo izenačili s četrtouvrščeno Krko.

Trimo Trebnje : Slovenj Gradec 2011 25:22 (12:11)

Trimo Trebnje: T. Grandovec 8, Djurdjević 7, Florjančič 1, Murčehajić, Skol, Kotar 4 (2), Sikošek Pelko, Grojzdek, Udovič 2 (1), Sašek 2, Željko, Mlakar, Cvetko 1, Horžen, Brana, Urbič.

Slovenj Gradec 2011: Bojić, Kašnik, Šešel, Šavc, Cvetko 6 (1), Bulovič, Hartman, Beđeti 1, Gorenjak 1, Voršič 2, Šol 1, Krevs 1, Poklič 5 (2), Podstenšek, Turinski, Drobež 1, Humek, Celminš 4.

Krka : Urbanscape Loka 24:30 (11:19)

Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 4, Jurečič 12 (7), Lavrič, Didovič, Okleščen 3, Pršina, Irman 3, Jakše, Orlič 1, Udovič, D. Rašo, Bezgovšek, Adamčič, Klobčar 1.

Urbanspace Loka: A. Vrbinc, Panjtar, M. Vrbinc, Šibanc 1, Kavčič 4, Štremfelj 2, Cingesar 5, Bradeško 4, Damjan 3 (1), Pipp, Jesenko, Plestenjak 1, Maček 5, Jamnik 5 (3).

Dobova : Dol TKI Hrastnik 22:21 (10:10)

Dobova: Prezelj, Miklavčič, Zafran 4 (1), L. Humek 1, Rožman 1, K. Humek, Toporišič, Baznik, Hardović 2 (2), Supančič, Koprivc 4, Kučič, Cigler 4, Smojver 2, Hotko 4 (2).

Dol TKI Hrastnik: Seme, Škorc, Brilej 3 (3), Klepej 8, Ajdari 3 (1), Zore 2, Bauerheim, Guček 1, Hribšek, Mikanović, Ramić 3, Ribič, Jakopič, Simončič 1, Sikošek.

Riko Ribnica : Koper 2013 28:29 (16:15)

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 1, Fink 2, Grebenc 2, Knavs 3, Henigman 2, Skušek, Pahulje, Nosan 9 (4), Kovačič 4, Kljun, Setnikar 1, Kulenović 4, Košmrlj.

Koper 2013: Vončina, Vran 1, Grzentič 3, Vlah, Matjaševič 1, Moljk, Gorela, Rapotec 5, Smolnik 12 (6), Sokolič 2, Planinc, Bratkovič 5.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 34, 2. Koper 2013 32, 3. Urbanscape Loka 25, 4. Krka 23, 5. Dobova 23, 6. Jeruzalem Ormož 21, 7. Maribor Branik 20, 8. Trimo Trebnje 18, 9. Dol TKI Hrastnik 13, 10. Slovenj Gradec 2011 11, 11. Drava Ptuj 8, 12. Istrabenz Plini Izola 0.

I. V.