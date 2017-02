FOTO: 8. državna in 12. regijska razstava in ocenjevanje pletenic

13.2.2017 | 10:15

Tri mojstrice peke pletenice (z leve) Helena Črne, Štefka Vidic in Zlatka Tičar.

Tokrat so v Prečni v oceno prejeli 75 pletenic.

Nad razstavo sta bila navdušena tudi Jože Simončič, direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda, in Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prečna - V Prečni so včeraj pripravili 8. državno in 12. regijsko razstavo in ocenjevanje pletenic. Tokrat so v oceno prejeli 75 teh pletenih mojstrovin in podelili 44 zlatih, 18 srebrnih in devet bronastih priznanj ter štiri zahvale. Tri so dosegle vseh 30 možnih točk, ki so jih spekle Zlatka Tičar iz Dola pri Ljubljani, Helena Črne iz Črnomlja in Štefka Vidic iz Straže. Slednja je tudi predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto, ki je skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije in Turističnim društvom Straža pripravilo ta priljubljeni dogodek. Finančno jim je na pomoč priskočila novomeška občina, prostor pa je tako kot vedno velikodušno odstopila Krajevna skupnost Prečna.

»Koliko ljubezni in dobre volje je vpletene v najboljši praznični kruh, vemo samo ustvarjalci teh dobrot. Prav vse pletenice so odlične, morda nekatere za odtenek boljše, nekaterim pa je morda en majhen drobec manjkal. Strokovni ocenjevalci so imeli res veliko dela,« je v nagovoru dejala Štefka Vidic.

Pletenice sta pod drobnogled vzeli dve ocenjevalni komisiji, ki so jih razvrstili v tri kategorije – pleteno srce, pletenica in drugače oblikovan pleten izdelek, pri tem pa upoštevali zunanji videz (oblika, barva, izgled, estetski videz), videz sredice in skorje (strukturo, vonj, okus in barvo) in zahtevnost izdelave (2-3 različna načina pletenja oziroma 4, če je samo en nivo kit, 2-3 nivoja kit, in okrasje – klasje, rožice, ptički…).

»V imenu komisije bi čestitala vsem, ki ste pletenice prinesli v oceno. Veseli nas, da upoštevate pripombe prejšnjih ocenjevanj, zato so pred nami tako lepi izdelki. Pletena srca, pletenice in ostali pleteni izdelki imamo zelo lepo obliko, so zelo dodelani, prijetnih vonjav in z visoko mero zahtevnosti, z različnimi načini pletenja in številom nivoja kit ter estetsko, velikokrat umetniško okrašena,« je med drugim povedala Elizabeta Vrščaj, predsednica ocenjevalne komisije.

Zbrane so nagovorili tudi Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič in predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Podelitev priznanj pa so obogatili prečenski ljudski pevci Vaški zvon in mirnopeške Čebelice, da je prostor bil lepo urejen so poskrbele Dragica, Anđelka in Rozina, stene pa so ozaljšala likovna dela, nastala na likovni koloniji v času lanske jubilejne 30. Straške jeseni.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija