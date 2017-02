Bibliobus enkrat mesečno tudi k sosedom

13.2.2017 | 11:30

Foto: KMJ

Novo mesto - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je v sklopu poziva za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, ki ga spodbuja Ministrstvo za kulturo, že lani izvajala številne dejavnosti, predvsem v luči povezovanja in sodelovanja med novomeško in karlovško knjižnico, ki je tudi osrednja knjižnica za Slovence na Hrvaškem.

V sklopu omenjenega programa in na pobudo strokovnih delavcev Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca pa je letošnjega januarja z obiski na Hrvaškem začel tudi novi bibliobus Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Enkrat mesečno bo, kot sta sporočili Irena Muc in Bojana Medle iz novomeške knjižnice, obiskal postajališči Žakanje in Kamanje pred tamkajšnjima osnovnima šolama. Na vsaki lokaciji bo bibliobus stal pol ure, vpisnice in urnike obiskov pa lahko učenci že dobijo v njihovi šolski knjižnici. Učenci obeh šol imajo brezplačen vpis in izposojo knjig, ki so seveda v slovenskem jeziku. Knjige pa si lahko izposojajo tudi ostali prebivalci obeh krajev in okolice.

M. M.