Medobčinsko proslavo so gostili v Šentrupertu

13.2.2017 | 14:00

Tradicionalno medobčinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku so letos gostili v Šentrupertu.

Letošnji slavnostni govornik je bil vsestranski mirnski kulturnik Anton Kotar.

Po in pred proslavo so se predstavile tudi klekljarice iz trebanjske klekljarske skupine Žnurce.

Šentrupert - »Naša slovenska kultura je rezultat vsega našega duševnega in materialnega dela od začetka zavednega narodovega življenja do danes,« je na medobčinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku definicijo Ivana Cankarja o slovenski kulturi predstavil letošnji slavnostni govornik Anton Kotar, vsestranski mirnski kulturnik.

Kotar je sicer v svojem nagovoru obiskovalce popeljal v zgodovino, ko je predstavil Cankarjev opis slovesnega odprtja spomenika Francetu Prešernu leta 1905 v Ljubljani. Velikan slovenske književnosti je namreč takrat opisal razliko med narodom in ljudstvom, je dejal Kotar, ki je predstavil tudi svoj pogled na kulturo posameznika, še posebej malega naroda v pogojih globalizacije, in kulturo generacije v 3. življenjskem obdobju, področje, na katerem ima tudi sam bogate izkušnje. Svoj nagovor pa je sklenil z mislimi o domačem dogajanju, predvsem o praznovanju 50-letnice mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, ne nazadnje so letošnje leto razglasili za Leto kulture Temeniške in Mirnske doline.

Proslavo občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, poimenovano Prijatlji, je tudi letos pripravila trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), gostili pa so jo v šentrupertski osnovni šoli. Zbrane so v imenu štirih občin nagovorili šentrupertski župan Rupert Gole, mirnska podžupanja Barica Kraljevski, župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in v. d. generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo Igor Teršar, ki je spregovoril tako v imenu trebanjskega župana kot tudi v imenu kulturnega ministrstva.

V pestrem kulturnem programu - scenarij in povezovanje je prevzela Mateja Leban, ki je prireditev poimenovala Stvar srca, saj je bila rdeča nit večera srčnost v kulturi - so se tudi tokrat predstavili društva oz. skupine iz vseh štirih občin. Nastopili so trebanjski godbeniki in mažorete, mokronoška lutkovna skupina Mokre tačke, vokalni skupini Dominus z Mirne in Lilith iz Šentruperta, sopranistka Tjaša Starič in prof. Zoltan Peter iz Glasbene šole Trebnje ter Gašper Gole na kitari in Maja Žibert. Po in pred petkovo proslavo pa so se predstavile tudi klekljarice iz klekljarske skupine Žnurce, ki delujejo kot sekcija Kulturnega društva Trebnje.

J. S., foto: OI JSKD Trebnje

