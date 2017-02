Fanta grdo pretepla in video posnetek objavila na spletu. Žrtev v smrtni nevarnosti

13.2.2017 | 12:35

Grozljiv posnetek najprej pokaže napadalčevo roko ... (vir: fb)

Na spletu in po družabnih omrežjih je danes zaokrožil grozljiv video posnetek, na katerem se dva mlajša moška hvalita, kako hudo sta pretepla tretjega, dogodek pa naj bi se po naših neuradnih podatkih zgodil na območju Policijske postaje Krško.

»Številni nas opozarjate na posnetek fanta, ki kroži po družbenih omrežjih. Policisti smo s primerom že seznanjeni,« so se na opozorila odzvali policisti in dodali: »Ker intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati. Lahko pa potrdimo, da smo dvema osumljencema kaznivega dejanja odvzeli prostost in ju pridržali. Hudo poškodovana žrtev je v bolnišnici. Za vaša obvestila se vam zahvaljujemo!«

Dopolnjena objava ob 14. uri:

»Danes ponoči smo prejeli anonimni klic, v katerem nas je prijavitelj opozoril na posnetek pretepa, ki naj bi bil objavljen na družbenem omrežju. Policisti in kriminalisti so takoj pričeli z ugotavljanjem vseh okoliščin, tako z ugotavljanjem identitete vpletenih oseb na posnetku, kot kraja, kjer naj bi se pretep zgodil. Okoli 4. ure so v okolici Podbočja na območju Krškega na travniku našli hudo pretepeno žrtev in takoj poklicali reševalce,« je dogajanje podrobneje opisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Po njenih besedah so reševalci 26-letnega moškega odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Po podatkih iz bolnišnice je žrtev zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.

»Policisti in kriminalisti so zaradi kaznivega dejanja odvzeli prostost dvema osumljencema, starima 20 in 29 let. S kazensko ovadbo ju bodo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku. Novomeški kriminalisti so že v dopoldanskih urah upravljalcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani. Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato več podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati,« je dodala Drenikova.

M. M.