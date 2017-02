FOTO: Praznik KS Senovo

13.2.2017 | 16:45

Senovo - Na Senovem so praznik krajevne skupnosti in slovenski kulturni praznik obeležili z osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili priznanja najbolj zaslužnim krajanom. Praznik KS Senovo je posvečen legendarnemu pohodu XIV. divizije, ko so enote XIV. divizije v noči na 10. februar 1944 napadle nemško postojanko in uničile naprave v premogovniku. Slavnostna govornica Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, je v petek poudarila, da je Senovo kraj, kjer so vedno znali povezovati različne dejavnosti, saj je njihovo gospodarstvo desetletja, z rudnikom na čelu, razumelo, da je pomemben del zadovoljstva posameznika tudi možnost za kulturno udejstvovanje, izražanje ali pa samo za uživanje v kulturi.

»Prepričan sem, da je za skupnost in posameznika pomembno, da ni nemi opazovalec svojih problemov, temveč aktiven pobudnik in udeleženec potrebnih sprememb. Ta samoiniciativnost oz. aktivnost lokalnih skupnosti in občanov je kapital neprecenljive vrednosti, ki se mu državna politika kljub poizkusom po mojem mnenju ne more odreči,« je med drugim poudaril predsednik sveta Krajevne skupnosti Senovo Vlado Grahovac. Med novimi pridobitvami v preteklem letu je izpostavil namestitev avtomatskega defibrilatorja pred vhod v Zdravstveni dom Senovo.

»Bistvo skupnosti ni v dobrih ali slabih cestah, čeprav so nam ljubše dobre, da ni bistvo naše skupne istovetnosti v lepih ali slabih besedah, čeprav imamo raje pohvale, ampak je bistvo skupnosti v zavezanosti k doseganju preprostih treh ciljev, ki nam jih v srce položila Partljičeva in sedaj tudi naša zvezda severnica: edinost, sreča, sprava … k nam naj nazaj se vrnejo«, pa je v nagovoru poudarila slavnostna govornica Alenka Černelič Krošelj. Nagrajencem in krajanom sta ob prazniku čestitala tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko in evropski poslanec Franci Bogovič.

Vlado Grahovac in podpredsednik KS Senovo Anton Petrovič sta podelila priznanja najzaslužnejšim krajanom, društvom in organizacijam. Priznanja krajevne skupnosti so prejeli Ladislav Kozole, Justina Petrovič, Mojca Bohorič, Boštjan Medvešek, Ana Abram in Dušan Kovačič, priznanje z znakom KS Senovo pa Marjan Brinovec, Marko Kmetec, Ivan Kožar ter Društvo upokojencev Senovo. Priznanje z velikim znakom KS Senovo je prejelo podjetje Požun, d. o. o., ki letos obeležuje 30 let uspešnega delovanja. Jože Požun ml. je vseskozi zaposloval kader senovske doline ter se trudil, da je bil prisoten tudi kot sponzor ali donator številnim društvom in organizacijam. Priznanje z velikim znakom KS Senovo je prejel tudi Franc Margon, član DKD Svoboda Senovo že več kot 60 let. Vsa leta sodeluje v gledališki skupini in je tudi kot odličen interpret nepogrešljiv kot recitator. Prostovoljno gasilsko društvo Mali Kamen, ustanovljeno tik pred 2. svetovno vojno, leta 1937, je danes izredno aktivno in v okviru svoje dejavnosti skrbi za požarno varnost Malega Kamna in vzhodnega dela Reštanja, za kar so prejeli priznanje z velikim znakom. Prav tako tudi Lovska družina Senovo, ki je priznanje prejela ob 90-letnici delovanja, saj med drugim daje velik poudarek skrbi za lovišče in obstoju živalskih vrst ter skrbi za zatiranje bolezni.

Uvodoma so slovesnost s prihodom počastili praporščaki, kulturni program pa so sooblikovali člani DKD Svoboda Senovo - folklorna skupina, recitatorji, pihalni orkester, trobilna sekcija pihalnega orkestra, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo in otroci iz vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, s čimer so na Senovem proslavili tudi kulturni praznik. Program je povezovala Tatjana Uduč, obrazložitve pa je prebrala Marcela Ljumović.

Po proslavi so v avli reševalci Zdravstvenega doma Krško zainteresirane obiskovalce poučili o pravilni uporabi defibliratorja in predstavili postopke oživljanja ob srčnem zastoju. Za pogostitev v avli, kjer je potekalo druženje krajanov, so poskrbeli člani in članice Društva malih vinogradnikov Kališovec ter Aktiv podeželskih žena Sv. Anton.

Foto: Boštjan Colarič

