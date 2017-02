Obujali so spomine na čateško šolo

13.2.2017 | 18:40

Na Četežu so včeraj gostili nekdanje učiteljice oz. takratne tovarišice, s katerimi so obujali spomine na dogajanje v nekdanji podružnici. (Foto: Luka Bregar)

Obiskovalci so prisluhnili zanimivim pogovorom z nekdanjimi učiteljicami. (Foto: Matej Mlakar)

Včerajšnji dogodek je pripravil KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež. (Foto: Matej Mlakar)

Čatež - KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež je včeraj pripravil tradicionalno Prešernovanje, ki so ga tokat poimenovali Stoji učilna zidana. Letos namreč mineva 60 let od začetka gradnje nove šolske stavbe v kraju, zato so se na včerajšnjem dogodku skupaj z nekdanjimi učiteljicami sprehodili v preteklost in obujali prijetne spomine.

Kot so sporočili iz omenjenega čateškega društva, so tako včeraj prvič po več letih znova gostili nekdanje učiteljice oziroma takrat tovarišice na nekdanji Osnovni šoli Vinka Simončiča, kot so ob odprtju leta 1959 poimenovali podružnično šolo v kraju.

Šola je bil svojevrsten življenjski prostor. Pred leti so učitelji pravzaprav živeli na šoli, med njimi zakonca Magyar in Reščič, učenci pa so ob obiskovanju pouka pomagali pri ogrevanju, skrbeli za okolico, pripravljali kulturne prireditve ... Kot so obiskovalci izvedeli v zanimivem pogovoru z Marijo Reščič, Zvonko Falkner, Marijo Prah, Slavko Rajer, Elico Lipoglavšek in Justino Zupančič, so otroci nekdaj spoštovali svoje starše, to spoštovanje pa se je odražalo tudi v odnosu do učiteljev.

Z učiteljicami so se včeraj tudi povzpeli po nekdanjih stopnicah in prek naočnikov spominov pokukali v stavbo z visokimi stropi, pečjo, z učilnicama, kjer sta bili tabli z rdečimi črtami, stavbo z ledeno mrzlimi hodniki, a izjemno prisrčnim in domačim vzdušjem. Gostje so poudarile razumevanje staršev, da so lahko učenci ob pouku skrbeli tudi za kulturni utrip v kraju, ki bi ob nenehnem odseljevanju mladih sicer povsem zamrl.

Čatežani so šolo, ki so jo odprli konec septembra leta 1959, zgradili z lastnimi rokami, ukinili pa so leta 1983, uradno zaradi prenizkega števila učencev. Na včerajšnjem dogodku so tudi razkrili del vsebine šolskih kronik, v katerih so vodilni delavci šole na Čatežu pomembne dogodke po svetu obravnavali enako pomembno, kot dogodke v domačem kraju. Na isti strani je tako mogoče brati o visokih državniških obiskih Josipa Broza Tita in šolskih izletih.

Kot še pravijo v KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, je vpogled v kronike omogočilo vodstvo Osnovne šole Trebnje, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje pod okriljem trebanjskega CIK-a, pa je organizatorjem omogočila izposojo mojstrovin čateških učiteljev, odličnih slikarjev Viktorja Magyarja in Lucijana Reščiča.

Sicer pa bodo na Čatežu prihodnje leto primerno zaznamovali tudi 160. obletnico začetka šolstva v kraju, so ob tem še sporočili iz tukajšnjega kulturno umetniškega društva.

J. S.

Galerija